¿Sabes qué rasgo de Miguel enamoró a Chenoa y cómo se conocieron? Así empezó su relación

En solo unas horas Chenoa y Miguel Sánchez Encinas van a convertirse en marido y mujer. Dos años más tarde de lo previsto a causa de la crisis sanitaria, la cantante y el doctor van a sellar su amor este 17 de junio con una boda civil que les llena de ilusión y que tendrá posteriormente pequeñas celebraciones para poder brindar con esos amigos que finalmente no pueden acompañarles debido al formato reducido del enlace. La concursante de la primera edición de Operación Triunfo espera con emoción el gran día, que tiene como telón de fondo Mallorca, pero ya se siente casada con su pareja. Tiene el convencimiento de haber encontrado a la persona perfecta desde aquella coincidencia que los hizo inseparables hace ya tres años. Recordamos a continuación los inicios de su relación y lo que conquistó al uno del otro.

VER GALERÍA

-El mensaje de Elena Tablada para Chenoa a pocos días de la boda de la cantante

-Ya conocemos a algunos de los excompañeros de Chenoa en OT que asistirán a su boda

En más de dos décadas de carrera profesional, Laura Corradini, como se llama Chenoa, ha escuchado a cientos de compañeros y ha colaborado con otros muchos sobre el escenario o en el estudio de grabación. Está acostumbrada a escuchar diferentes voces, pero la de Miguel no pasó desapercibida y enseguida le llamó la atención. Es precisamente este rasgo del jefe del servicio de urología de la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles) lo primero que conquistó a la artista según contó en ¡HOLA!, donde posaron por primera vez como pareja. "Lo primero que conocí de Miguel fue su voz y me encantó. Sin verlo, ya me gustó", explicaba, indicando que se conocieron en la cena organizada en la casa de unos amigos a la que ella llegó la primera.

La intérprete de temas tan conocidos como Cuando tú vas, El chisme, Soy humana o Atrévete dice que al ver a Miguel, tras escuchar su voz, le gustó todo de él, desde su físico a su personalidad. Cupido lanzó sus flechas y el médico también quedó prendado de ella, fue amor a primera vista. Contaba en nuestra revista que, por supuesto, conocía a Chenoa, la artista, pero se sintió atraída al descubrir a la mujer que se esconde detrás. "En cuanto empezamos a hablar, solo quería saber más sobre Laura, la persona", reconocía.

VER GALERÍA

Una vez finalizada la velada en la que sus miradas se cruzaron por primera vez, la cantante le pidió a Sánchez que la acercara a casa y aprovechó el trayecto para proponerle tomar un café al día siguiente. Miguel aceptó la cita, que se alargó hasta la madrugada ya que el tiempo juntos se les pasó muy rápido y también salieron a cenar y a tomar algo. Gracias a esa jornada en la que supieron más el uno del otro se dieron cuenta de lo mucho que tienen en común a pesar de que a priori pensaban que pertenecían a dos mundos completamente alejados por sus respectivas profesiones. Además, desde el principio la admiración ha sido mutua.

-Chenoa conserva todos los estilismos de cuando concursó en 'Operación Triunfo': 'No tiro nada'

La pedida en una de las ciudades más románticas del mundo

En la relación de Chenoa y Miguel, que es padre de una niña, todo ha fluido de manera natural y han conectado a la perfección. Por eso cuando llevaban unos meses tuvieron claro que querían dar un paso más. Durante unas vacaciones en Roma visitaron el Monte Aventino, que tiene unas vistas idílicas de la ciudad, y el urólogo creyó que era el escenario soñado para pedirle matrimonio. Tras la emoción inicial, y la cariñosa reacción de los turistas, comunicaron la feliz noticia a todos sus seres queridos. Inicialmente les emplazaron al 14 de junio de 2020, coincidiendo con el cumpleaños de él, pero finalmente será este viernes cuando hagan ese sueño realidad.

VER GALERÍA