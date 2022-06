Chenoa habla de su boda en plena cuenta atrás: de los últimos preparativos al cambio en la lista de invitados

En solo unos días Chenoa y Miguel Sánchez Encinas van a cumplir su deseo de convertirse en marido y mujer tras tener que suspenderlo por la crisis sanitaria. La relación entre ambos empezó de manera casual al coincidir en una cena organizada por amigos comunes y desde aquellas primeras miradas tuvieron claro que habían encontrado a la persona perfecta. Ahora ese amor se va a materializar en forma de boda, un bonito día con Mallorca como telón de fondo que la artista espera con entusiasmo. "Después de haber suspendido la primera se agarra un poco de cancha, pero bien, con más tranquilidad, con ganas de estar en familia y de que lo celebremos", ha dicho al salir de un centro de belleza.

La intérprete de temas tan conocidos como Soy lo que me das, Cuando tú vas, Absurda Cenicienta o Chicas malas ha comentado que estos días previos al "sí, quiero" tanto ella como su prometido se centran en el trabajo y desean finalizar sus compromisos antes de pensar de lleno en la boda. Los detalles del gran día, eso sí, están ya muy avanzados puesto que tienen todo preparado, desde el vestido nupcial con el que ella impactará a todos los detalles de la celebración. Para poner sus ideas en marcha y que todo salga perfecto, Chenoa y Miguel no han estado solos sino que han contado con la ayuda de las amigas de la artista, de las que dice que "son lo mejor" y con las que forma un excelente equipo.

La lista de invitados también está ya cerrada y la colaboradora de La noche D lamenta no haber podido incluir a todos los allegados en los que inicialmente pensaron. "Hay mucha gente que no va a poder venir, lo siento pero no es cosa mía, las cosas mandan y la seguridad de los que son mayores", ha indicado la cantante, demostrando nuevamente que optan por la prudencia. Al principio iba a ser una boda grande pero las circunstancias sanitarias han hecho que Chenoa y Miguel se decanten por una celebración íntima y reducida. Algunos de sus compañeros de Operación Triunfo como Rosa López no la acompañarán, pero sí quiere hacerlos partícipes. Para ello tiene pensado organizar alguna cena con esta segunda familia que hizo en la televisión y brindar a su lado por esta nueva etapa de plenitud que comienza para ella.

Su boda no es la única celebración que tienen próximamente Chenoa y Miguel. Este mes de junio es muy importante para ellos ya que, además de su enlace, es el cumpleaños de ambos. La cantante, a la que conocimos hace más de dos décadas en la academia más popular de la pequeña pantalla, inicia una nueva vuelta al sol el 25 de junio. Por su parte, el jefe del servicio de urología de la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles) soplará las velas poco antes, el 14 de junio. Este día es, de hecho, el que barajaron inicialmente para su enlace, aunque los planes han tenido que cambiar hasta en dos ocasiones a causa de la crisis sanitaria. La pedida de mano, que tuvo lugar durante un viaje a Roma, tuvo lugar también en una fecha llena de significado: el día de Santa Laura, como se llama realmente la artista.