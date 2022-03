Chenoa admite que ya está nerviosa tres meses antes de su boda y detalla cómo lleva la organización

Se va acercando la boda de Chenoa y Miguel, tras haber sido pospuesta dos años seguidos por las consecuencias del COVID, y la cantante está ultimando los preparativos con toda la ilusión. "Ya tengo un poco de estrés, ya empiezo a estar un poco nerviosa", ha admitido la cantante, que ha puesto a Hannibal Laguna en manos de su vestido y ya están trabajando en ello de cara a su enlace en junio, por lo que "dentro de poco" podrá probarse el traje a ver cómo avanza. También tiene listos los zapatos, aunque no ha especificado. "Tengo buenos amigos y amigas que me están ayudando con todo y lo logro llevar", ha contado con ilusión, aunque será una fiesta pequeña, con la idea de seguir siendo cuidadoso con la enfermedad que durante dos años ha paralizado nuestro mundo.

- Así anunciaban a ¡HOLA! que volvían a posponer su boda

VER GALERÍA

Chenoa ha contado que invitará a algunos de sus compañeros de Operación Triunfo con los que tiene muy buena relación, aunque no estará todo el mundo, porque mantiene firme la idea de tener un número de asistentes reducido. "Por agenda no, por cercanía, hay gente que podrá venir y otra que no. Lo hago en Mallorca también...", ha explicado. Además, ha querido dejar claro que su intención no es cantar en su enlace, porque "la que se casa es Laura": Chenoa ha tenido ya mucho tiempo para ser protagonista en muchas cosas, y es una cuestión muy personal. Una boda yo creo que es más Laura que nunca". Respecto a cómo está participando Miguel, el futuro marido de la cantante, la intérprete de Todo irá bien ha admitido que prefiere ser ella la que está al cargo de todo, aunque está recibiendo también la ayuda de su chico, que también está ya algo nervioso, entre guardia y guardia.

- Sus compañeros de OT recuerdan a Álex Casademunt en el aniversario de su muerte

La organización conlleva, además de las tradicionales dificultades y nervios, el extra de que los trabajos de Chenoa y Miguel no son los más rutinarios del mundo y cada día puede salir totalmente diferente al anterior entre conciertos, tiempo en el estudio, la televisión u otros compromisos que pueda tener la extriunfita. Sin embargo, no tienen ningún problema en cuanto a horarios a la hora de compaginar su tiempo juntos con su profesión. y llevan su relación con mucha paz: "Muy tranquila, muy serena, muy normal. Pero con todo lo que se mueve alrededor en el mundo, que no es poco". "Dice una amiga que cuando te pase algo bueno hay que decirlo muy alto, y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel", decía hace unos meses la cantante para expresar lo que siente por su prometido, que es Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Responsable de Urología de la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

VER GALERÍA

- Así celebraban su amor Chenoa y Miguel por San Valentín

Precisamente hablando de trabajo, Chenoa ha compartido que tiene un nuevo proyecto sobre la mesa que supondrá su vuelta a la televisión tras el final de Tu cara me suena. "Hay cosas en el aire que se están empezando a cuajar [...] de música y de tele", ha confirmado, aún tímida de dar más datos ya que nada está confirmado. De hecho, ha expresado que no pudo ver la última entrevista de su compañera Rosa López, que tanto ha dado que hablar, porque estaba rodando... ¿qué será este nuevo trabajo en el que está ya grabando? Será cuestión de tiempo que lo descubramos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.