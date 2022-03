Sus compañeros de OT recuerdan a Álex Casademunt en el aniversario de su muerte

La triste noticia de la muerte de Álex Casademunt desoló al mundo de la música el 2 de marzo de 2021 y sorprendió a toda España. El cantante fallecía los 39 años de edad tras sufrir un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde días después se celebraba su entierro al que acudieron familiares, compañeros y allegados. Un año después del trágico suceso, muchos de sus amigos y exconcursantes de Operación Triunfo han querido tenerlo presente y recordar algunos momentos que vivieron junto a él. "Álex, luz. Te extrañamos. Siempre con nosotros", ha escrito Chenoa en sus perfiles sociales junto a una fotografía en la que ambos están tomando algo con Manu Tenorio, Gisela y Natalia. Pero la intérprete de Soy humana no ha sido la única, Nuria Fergó, Alejandro Parreño o Natalia también han dedicado unos minutos para homenajear al cantante y relatar lo mucho de menos que le echan desde que no está entre ellos.

Si algunos de los compañeros de edición de Álex Casademunt han dejado algunas palabras en sus respectivos perfiles sociales, Verónica Romero además ha publicado un vídeo en el que aparecen juntos hace muchos años. "Me quedo con tantos momentos vividos contigo... Gracias por hacerme reír tanto. La risa es la mejor medicina y a mí me has sanado. Gracias por hacerme sentir tanto, como ves esa mirada lo decía todo. Gracias por enseñarme el significado del amor incondicional. Gracias por enseñarme que la vida son momentos. Que hay que vivir el presente y tú lo hacías siempre. Gracias por tu alegría, por tu música, por tu instinto de protección, por tu forma de ser... Gracias por ser tú y ser luz", ha escrito la cantante, añadiendo que le quiere mucho y que hay que hacer que cada momento cuente.

"Un año sin ti… y me sigue pareciendo mentira", ha escrito también Merche, quien hace unos días reveló a ¡HOLA! en exclusiva que con el disco con el que celebra sus veinte años de carrera discográfica honra la memoria del triunfito, quien también fue su pareja. Además, la madre del cantante, Rosa, ha entrado en directo en Sálvame para agrader las bonitas palabras que el programa le ha dedicado en este duro aniversario y ha explicado que se encuentra en el momento de la aceptación en la que "está aprendiendo a vivir sin él". "Voy comprendiendo que no lo voy a ver más y que tengo que vivir sí o sí y que me debo a otras personas como a mis otros hijos y a mis nietas. Es duro y esto está a la orden del día y que pasa", ha relatado la progenitora del artista.

Rosa ha asegurado además que habla con su hijo todos los días y que lo ve en muchos rincones de su casa. A pesar de que ha pasado un año ya de su fallecimiento, la madre de Álex ha contado lo duro que es que todo haya cambiado. "Te quedas como huérfano, como vacío. Estamos mejor cuando estamos separados porque cuando nos juntamos no podemos mirar ni la silla. Es muy triste", ha dicho, añadiendo que todo el mundo le recuerda porque siempre ha sido muy querido.

