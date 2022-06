Chenoa presume de tipazo en la cuenta atrás de su boda

Chenoa está radiante. La cantante continúa sus compromisos profesionales en la cuenta atrás de su boda con Miguel Sánchez Encinas. La intérprete de Escondidos ha compartido una foto con sus seguidores en el que presume de figura con un espectacular y entallado mono negro con escote corazón, una gargantilla y unos atísimos tacones, un conjunto que ha causado furor entre sus seguidores. "Así sencillita", bromeaba la artista que lucía este maravilloso diseño para asistir a su programa La Noche D, presentado por Eva Soriano y en el que cuenta con su propia sección musical. Sus amigas lanzaban estos piropos a la artista. "Sin palabras amiga", era la frase de Paula Echevarría o "Madre mía", decía su compañera de Operación Triunfo Gisela al verla.

Chenoa ha hecho la puesta a punto para su boda, que se celebrará en los próximos días en Marllorca. La actriz ultima los detalles con gran ilusión, ya que después de varios años de espera y de tener que aplazar su enlace por la pandemia, la fecha ya está cada vez más cerca. "¡Miguel y yo al fin nos casamos, en junio de 2022!”, anuncia la artista en la revista ¡HOLA! “Estábamos entre Madrid y Mallorca, y al final nos decantamos por mi tierra. A Miguel le hace mucha ilusión que nos casemos en mi casa. Después de tener que posponerla, que no cancelarla, por la pandemia, nos hace muy felices tener ya la fecha", señalaba. La crisis del coronavirus hizo que la boda en un principio prevista para el 14 de junio de 2020 tuviera que ser aplazada, pero dos años después su sueño está a un paso de convertirse en realidad.

El diseñador de su vestido de novia será Hanibal Laguna, como ella misma contó en las páginas de nuestra revista, y ya habrá hecho algunas de la spruebas de su vestido. La organización está en marcha y tal y como dijo meses atrás ha contado con mucha ayuda para que todo luzca perfecto en el gran día. "Tengo buenos amigos y amigas que me están ayudando con todo y lo logro llevar", ha contado con ilusión. Será una boda íntima, familiar, y no tan grande como se pensó antes de la pandemia, por los familiares de avanzada edad a los que quieren proteger por circunstancias lógicas. De lo mucho que se habló sobre quien asistiría a ese enlace, se habló de sus compañeros de Operación Triunfo, a quienes no podrá invitar a todos, pero según señaló tiene una cena pendiente con todos ellos para celebrarlo.

En unos días, la cantante hará realidad su deseo de casarse con su prometido, al que conoció en una cena entre amigos a principios de 2019 y lo suyo fue un flechazo instantáneo. Sus profesiones nada tienen que ver, él es Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Responsable de Urología de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, pero fue escuchar su voz y quedó prendada. Desde entonces se conviertieron en inseparables y rápidamente ella supo que él era el hombre de su vida. Después de más de tres años de amor, Chenoa y Miguel están más enamorados que nunca y darán un paso más en su relación. Chenoa se refiere a su prometido como Troppo, una palabra que significa "demasiado" en italiano. Precisamente este país europeo tiene un importante papel en su historia de amor puesto que fue en Roma donde se comprometieron. En HOLA MIguel Sánchez Encinas nos contó cómo fue la pedida de mano en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de la Ciudad Eterna.