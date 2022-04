El nuevo reto de Chenoa en plena cuenta atrás para su boda con Miguel Sánchez Encinas

A la vez que pone en marcha la cuenta atrás para su enlace, Chenoa no deja de encadenar proyectos profesionales. El último de ellos es su incorporación como colaboradora de La Noche D, programa de TVE presentado por Eva Soriano al que en esta tercera temporada se suman también otros rostros conocidos como Florentino Fernández y Leo Harlem. La intérprete de temas tan conocidos como Cuando tú vas, Soy lo que me das, Atrévete o Las chicas buenas asume este nuevo reto con la intención de que los espectadores "se vayan a la cama con una sonrisa". Además, asegura sentirse muy feliz ya que regresa a la cadena pública, la misma en la que se dio a conocer hace ya dos décadas.

VER GALERÍA

-La duquesa de Cambridge acompaña a última hora al príncipe Guillermo en el tradicional Día de Anzac

-Belén Esteban se rompe la tibia y el peroné en pleno directo

Gracias a esta experiencia, la artista también podrá avanzar en los detalles pendientes de su enlace ya que en la primera entrega de este espacio en el que Daniel Écija está al frente de la producción ejecutiva, las bodas tendrán un papel protagonista. Entre los invitados se encuentran Paz Padilla, Jaime Lorente, Yon González, Bibiana Fernández o Lorenzo Caprile. Este último, jurado de Maestros de la costura y reconocido diseñador, la ayudará a confeccionar un vestido de novia con el que podría dar pistas de sus gustos para el gran día. Además, Malú aparecerá en el plató para hacer una actuación como regalo nupcial.

Para Chenoa, la cadena en la que ahora trabaja está llena de recuerdos. "Me siento a gusto, una manera de aprender con un equipazo, en una casa donde nací”, ha indicado. Cabe recordar que fue en La 1 donde se dio a conocer gracias a su paso por Operación Triunfo, programa que supuso un punto de inflexión en su vida y del que sirve conservando todos los estilismos que lució. El pasado mes de octubre, coincidiendo con el 20 aniversario del talent, nos contaba que fue una experiencia muy emocionante que le dio la oportunidad que perseguía desde adolescente. Tenía 16 años cuando comenzó a cantar y no fue hasta una década después cuando se presentó a aquellos castings "mágicos" que la cambiaron para siempre.

VER GALERÍA

En los últimos meses la agenda de la artista de 46 años ha sido muy ajetreada e intensa. Ha presentado la gala de Nochevieja, ha competido por convertirse en la mejor reportera de nuestro país en Celebrity Bake Off y ha ejercido como jurado en Tu Cara Me Suena, donde lleva cinco ediciones valorando las actuaciones junto a Lolita, Àngel Llàcer y Carlos Latre. Precisamente en este último concurso de Antena 3 coincidió con Eva Soriano, con la que ahora vuelve a formar equipo. Musicalmente tampoco deja de cosechar éxitos como El chisme, tema que canta junto a Carlos Baute. A la vez ha seguido adelante con su rutina deportiva, en la que apuesta por hacer ejercicio en casa por las mañanas.

-Primeras imágenes de Mario Vargas Llosa tras recibir el alta médica

cczczcz

Este nuevo proyecto profesional de Laura Corradini, como se llama la cantante, llega en una etapa intensa y muy emocionante en el ámbito más personal ya que coincide con los últimos preparativos de su enlace. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se convertirán en marido y mujer el próximo mes de junio tal y como adelantaban en la revista ¡HOLA!. La artista ha confiado en Hannibal Laguna para dar el "sí, quiero" al urólogo con el que comparte su vida y al que define como un ángel y el mejor ser humano. Será una fiesta pequeña ya que, aunque la emergencia sanitaria ha mejorado y las restricciones se han aliviado, los novios apuestan todavía por la cautela. Es por eso que no estarán invitados todos sus compañeros de la primera edición de Operación Triunfo sino únicamente los más cercanos.

VER GALERÍA

Gisela, que es una de las grandes amigas de Chenoa, ha hablado de la boda de su amiga hace solo unas horas, durante su asistencia al Torneo Conde de Godó en Barcelona. La cantante, que actuó el año pasado en los Oscar, ha dicho que no sabe si está invitada o no a la boda y tampoco sabe con qué personas va a contar la pareja: "No te puedo decir si me ha invitado a mí o a mis compañeros porque creo que se va a esperar la cosa hasta el último momento". Ante las cámaras de Europa Press ha dicho que tanto ela como el resto de triunfitos respetan los tiempos de los contrayentes porque se trata de una cosa "íntima" y no quieren presionar. "Todo a su tiempo, es un momento con muchas cosas a tener en cuenta, con muchos nudos que atar y muchas cosas que organizar", ha zanjado.

La pareja, que se conoció a comienzos de 2019 mediante unos amigos comunes, se comprometió meses durante un viaje a Roma. El doctor sorprendió a Chenoa con un anillo mientras estaban en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma. La idea inicial era contraer matrimonio en 2020, pero la pandemia trastocó sus planes y trasladaron el enlace a 2021, confiando en que la situación mejoraría. Finalmente optaron por la prudencia y lo dejaron para este 2022, cuando la vacunación ya está avanzada. En solo unas semanas darán este importante paso en Mallorca para después comenzar una romántica luna de miel en la que barajaban recorrer Europa o sacar su lado más aventurero y viajar hasta África.

-Los amores (conocidos y secretos) de Julia Otero

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.