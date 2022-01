Descubre a Eva Soriano, la cómica que nos ha puesto a bailar con 'Anticuerpos' y triunfa en 'TCMS'

El nombre de Eva Soriano suena cada vez con más fuerza. Esta cómica, de 31 años, lleva desde octubre revolucionando las mañanas radiofónicas de Europa FM con el programa Cuerpos especiales y ahora está acariciando la fama gracias a sus divertidas versiones sobre el coronavirus. Después de triunfar con Tienes flurona (My Sharona, de The Knack), una canción dedicada a la coinfección de gripe y covid, y Deltacron (El Tiburón, de Proyecto Uno), un tema de la supuesta variante que uniría Delta y Ómicron, la presentadora está arrasando con Anticuerpos, una versión del hit In Da Guetto, de J Balvin y Skrillex, que habla de cómo todo el mundo está dando positivo en covid y, a su vez, generando anticuerpos contra el virus. El tema se ha hecho viral y en el perfil de Instagram de Eva acumula casi 650.000 reproducciones y en su cuenta de TikTok supera los 3 millones de reproducciones.

VER GALERÍA

Además de triunfar en Europa FM, la cómica y es una de las concursantes más sorprendentes de Tu cara me suena, un formato que no es nuevo para ella, pues participó en el edición pasada como invitada, poniéndose en la piel de Olivia Newton-John junto a Mario Vaquerizo, su particular John Travolta. Cantaron el tema Summer Nights (Tell Me More), de la película Grease.

- Descubre todo sobre los concursantes y las novedades de la novena edición de 'Tu cara me suena'

VER GALERÍA

Eva Soriano nació el 4 de marzo de 1990 en Reus, Tarragona, y según contó en una entrevista concedida a infoLibre, lleva la comedia dentro. "Yo siempre fui la graciosa de la clase", declaró. "El humor forma parte de mí desde que soy pequeñita. Siempre he estado metida en grupos de teatro, cantando, haciendo mil cosas, pero siempre estaba la comedia y yo creo que para mí es el barco en el que estoy subida en esta aventura llamada vida", añadió.

VER GALERÍA

La cómica, que mide casi 1,80 de estatura, debutó en 2017 en El club de la comedia y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. En 2018 participó en La resistencia y fue colaboradora en Yu, no te pierdas nada. En 2019 fichó como copresentadora de Ese programa del que usted me habla, fue colaboradora de Zapeando y formó parte del programa de humor Las que faltaban. Además, trabajó en Late Motiv, donde tuvo un momento insuperable cuando sustituyó a Andreu Buenafuente después de que este recibiese la vacuna del coronavirus.

VER GALERÍA

En estos momentos, Eva compagina la radio y la televisión con el teatro. Todos los sábados, a las 21:00 horas, presenta El Pecado de Eva, un show canalla, golfo y con mucha comedia en Pequeño Teatro Gran Vía. "Es mentira que las chicas no seamos graciosas", dijo en una entrevista concedida a Onda Cero.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.