La hija de Andreu Buenafuente, protagonista indiscutible de la despedida de 'Late Motiv'

Tras siete temporadas y 945 programas Late Motiv puso el pasado jueves 23 diciembre punto y final a su emisión. Andreu Buenafuente relató su último monólogo en el programa de Movistar+, bajando así las luces del late show en el que acabó homenajeando a todos sus colaboradores y al equipo técnico, recordó algunos de los mejores momentos e invitados que han pasado por el plató y contó con uno de sus visitas más icónicas, Joan Manuel Serrat. Pero además, el presentador vivió una de las mayores sorpresas en toda su carrera: la aparición de su hija Joana caracterizada como 'la niña de Shrek', el personaje que ha interpretado Silvia Abril durante años. "Estoy muy bien. Mira papá, la mamá está confinada y es el último día, y esto no puede terminar así, así que yo vengo a sustituirla", dijo la pequeña ante un emocionado padre que se quitó las gafas paras secar sus lágrimas. "Esto no lo vi venir. Me encanta que estés aquí pero no sé si esto es lo mejor. Yo quiero que te vayan bien la vida, pero este personaje es muy marrano", respondió Andreu a su hija.

Tras revelar que la aparición de su hija había sido lo mejor que le había pasado durante semana, Silvia Abril apareció en una vídeollamada para también despedir el programa de su marido. "Como estoy confinada, yo no podía concebir el final de Late Motiv sin la niña (refiriéndose a la de Shrek), y al final he enviado a la niña", dijo la actriz, bromeando sobre la posible pérdida de la custodia de su hija, a quién le va a ceder el personaje porque "ya tiene edad". Además, Buenafuente recordó que una vecina le preguntó si Joana iba a seguir sus pasos y que él le respondió que no creía porque era más lista que ellos. "Lo es, pero mirad cómo está. Gracias por haberme apoyado porque sin vosotras no lo hubiera podido conseguir", decía el presentador a su familia.

Buenafuente también reunió a casi todos sus colaboradores habituales, que muy emocionados confesaron que se llevaban objetos del programa para recordar su bonita etapa trabajando allí y los momentos que a cada uno les han emocionado. Desde un gato de peluche, pasando por la aspiradora, hasta el molde donde se hicieron algunas de las prótesis de los personajes cómicos que se imitaban, todos ellos se despidieron de su jefe y amigo. "Qué grandes momentos nos han dado estas buenas personas tan colaborativas (y las que no han podido venir como Eva, Carolina y Javi)", han escrito en las redes sociales del formato.

Además de la aparición sopresa del Presidente del Gobierno, que le agredeció al presentador "todos estos años en los que ha estado trabajando y promoviendo la cultura, la música en vivo, el cine, la comedia", y la visita del cantautor más importante de nuestros país, que se despide de los escenarios, Buenafuente quiso decir adiós a Late Motiv con un emotivo discurso. "Creo que lo que en este momento hace falta es menos épica y más corazón y en el corazón me llevo seis años en los que me reenamoré de la profesión, miles de risas y unos compañeros a los que considero mis amigos y mi familia", dijo el presentador, agradeciendo también que el público eligiese un rato de comedia en mitad de una época de ruido y furia y de las dificultades más duras que nos han tocado vivir.

