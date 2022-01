Joan Manuel Serrat y la curiosa historia del taburete que guarda en una caja fuerte

Joan Manuel Serrat, que anunció hace unos días que cuando termine su gira dejará de subierse a los escenarios, ha contado el motivo por el que tiene en su poder un taburete desde hace más de 40 años. "Tengo uno original, que está en una caja fuerte, y dos copias. Alguna vez lo saco para que se oree", ha contado el cantante en El Hormiguero, añadiendo que lo conserva desde el año 1969 y que era una banqueta que pertenecía a Bocaccio, una antigua discoteca de Barcelona. "Un día me lo llevé de su lugar y me lo llevé a mi casa. Desde entonces ha estado conmigo, pero con el beneplácito de quien lo financió", ha continuado diciendo el artista, asegurando además que con el paso de los años ha sufrido muchos deterioros por culpa de tantos viajes, por lo que decidió restaurarlo y encargar que hicieran iguales un par más. "Una la tengo yo y la otra Joaquín Sabina porque en uno de nuestros espectáculos, creo que en el de La orquesta del Titanic, le quise regalar algo tan preciado para mí", ha dicho a Pablo Motos.

Joan Manuel también ha querido contar que su gran amigo y compañero de profesión, Joaquín Sabina, se encuentra bien. Hace pocos días que tuvieron un encuentro en el que estuvieron hablando de Almudena Grandes, también amiga de ambos. "Llevábamos un mes y medio sin vernos. No es que tengamos mucho que contarnos. Tomamos un champán delicioso que compartimos con mi señora y su señora y los gatos, que son magníficos, domésticos y cariñosísimos", ha explicado el cantante en el programa de Antena 3, comentando además que el intérprete de 19 días y 500 noches tiene una casa llena de libros porque es un verdadero amante de la lectura.

"Ha rescatado muchos en sus viajes. Cuando viajaba a dar conciertos los libreros cerraban sus puertas y de dedicaban exclusivamente a buscar obras para venderle a Joaquín y se acercaban a su hotel cargados de libros ofreciéndoles grandes reliquias", ha expresado Serrat sobre la gran pasión de su amigo. Tras más de cinco décadas en activo, el que es considerado como uno de los cantautores más relevantes de la música española ha contado que se retirará después de una última gira internacional prevista para 2022. "Antes de que me despida un virus, la salud o el público, me despido yo", ha relatado el artista, dejando claro que aunque cuando empezó no creía tener fecha de caducidad en su profesión ha tomado esta decisión tras haber pasado casi tres años sin cantar sobre los escenarios.

"Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré, no a la francesa, sino como corresponde (…) Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", ha dicho el artista de 77 años en El País. Además, el cantautor, compositor y poeta quiere "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", según el comunicado oficial.

