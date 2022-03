Joan Manuel Serrat anuncia su retirada de los escenarios

Joan Manuel Serrat ha anunciado que se retirará de los escenarios después de una última gira internacional prevista para 2022. Tras más de cinco décadas en activo, el que es considerado como uno de los cantautores más relevantes de la música española quiere "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", según el comunicado oficial. Un texto en el que se señala a la pandemia y su "período de inactividad forzosa" como una de las razones por las que Serrat ha tomado la decisión de abandonar los espectáculos en directo.

Tal y como ha explicado Serrat a el diario El País, no se trata de una retirada de la vida artística, sino únicamente de los shows en directo: "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde (…) Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", ha expresado el artista de 77 años.

Será a partir del 8 de diciembre cuando se tenga más información sobre este último tour de Joan Manuel Serrat, llamado El vicio de cantar 1965-2022, que arrancará en el Beacon Theatre de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre del mismo año, tras haber recorrido América Latina y España. Una gira que se espera sea muy bien acogida por los seguidores del músico, después de que la última vez que se pudo ver a Serrat en directo fue en febrero de 2020 como parte de una gira conjunta con Joaquín Sabina, en una segunda fecha tras la caída que sufrió el intérprete de Peces de ciudad.

Joan Manuel Serrat, un ícono de la música española

Cantautor, compositor y poeta, Serrat es una de las figuras más destacadas de la música moderna tanto en castellano como en catalán y autor de una de las consideradas mejores canciones en español de todos los tiempos: Mediterráneo. Debutó en 1965 con su primera actuación en público en el programa Radioescope de Radio Barcelona, se convirtió en el pionero de la Nova Cançó catalana. Desde entonces, ha publicado más de 30 álbumes de estudio en los que ha entremezclado géneros como la copla española, el tango o el bolero. Entre los premios con los que ha sido galardonado a lo largo de su carrera hay varios Doctorados honoris causa, además de otros galardones reseñables a nivel internacional como el Grammy Latino honorífico como Persona del año 2014, dos Fotogramas de Plata a la mejor actividad musical o el Premio Ondas por su trayectoria artística.

