Belén Esteban se rompe la tibia y el peroné en pleno directo

Belén Esteban se ha roto la tibia y el peroné y aunque no necesita ser operada, estará inmovilizada durante seis u ocho semanas sin poder apoyar el pie. Todo ha ocurrido mientras se enfrentaba a una de las pruebas a las que se exponen los concursantes de Supervivientes. La colaboradora estaba participando en uno de los retos más complicados del concurso de superviviencia, el de la barra de fuerza, donde los participantes tienen que aguantar colgados solo con los brazos. En el plató estaban haciendo el juego de manera excepcional para promocionar su reality y para decidir quién iría a cada una de las zonas que han establecido dentro de Sálvame, emulando a las que tienen en Honduras. Lydia Lozano incluso señaló que era "peligrosísimo" antes de subirse, debido a la altura a la que se encuentra el agarre, y nada más empezar la empresaria se ha desestabilizado y ha caído al suelo repentinamente.

- Carlota Corredera deja 'Sálvame' después de trece años

VER GALERÍA

Por desgracia, al caer Belén ha apoyado mal y se ha hecho daño. "¿Estás bien?", le preguntaba Jorge Javier. "El tobillo, me he roto el tobillo", decía con la voz temblorosa. La colaboradora no podía contener las lágrimas mientras todos sus compañeros se mostraban atentos para facilitar y ayudar. Rápidamente le han traído un vaso de agua, mientras la empresaria intentaba mover la pierna asegurando que no sentía nada. "Lo sabía", ha asegurado disgustada a pesar de que el resto de los presentes han intentado convencerla de que no. Mientras tanto, el servicio médico de Mediaset se dirigía hacia Sálvame para valorar la situación.

- Belén Esteban, muy emocionada al posar por primera vez con su hermano Paco en un acto público

Durante casi cinco tortuosos minutos en los que Belén se encontraba tirada en el suelo y con las piernas estiradas, rodeada por sus compañeros que intentaban consolarla y evitar que se preocupara, el equipo se organizaba para que las dos médicas de las instalaciones llegaran lo antes posible. Nada más aparecer, aseguraron que iban a inmovilizarla y mientras tanto se marchaban a publicidad, dejando a los espectadores preocupados por la empresaria y llegando a convertir su nombre en trending topic. A la vuelta han confirmado que la colaboradora se ha marchado a un centro médico en el que puedan hacerle las pruebas pertinentes que han resultado ser una rotura de los dos huesos de la parte baja de la pierna.

VER GALERÍA

- El curioso encuentro de Belén Esteban con El Rubius, ¿qué hacen juntos en Andorra?

El programa ha continuado después con normalidad y el resto de los colaboradores se han enfrentado a la misma prueba sin que hubiera más incidentes. De hecho, Gema López ha sido la vencedora y ha elegido a Lydia Lozano y Rafa Mora como los compañeros que están con ella en la zona del plató que corresponde a la "playa royale" mientras que Antonio Montero y Miguel Frigenti eran "desterrados" a lo que han llamado la "playa fatal", en donde no tenían ni siquiera sitios para sentarse. No es la primera vez que ocurren accidentes durante la emisión de Sálvame, Chiqui, Lydia o la fallecida Mila Ximénez se enfrentaron a situaciones parecidas en el pasado.

Belén Estaban está viviendo un momento muy bueno a nivel profesional y personal, cerca de su tercer aniversario de boda con Miguel y cuando su empresa, los Sabores de la Esteban, está funcionando muy bien no solo en España sino también fuera, tal y como ella misma contaba tras su reciente viaje a Dubái.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.