El curioso encuentro de Belén Esteban con El Rubius, ¿qué hacen juntos en Andorra?

Belén Esteban atraviesa por un gran momento y no para últimamente en lo que a trabajo se refiere, tanto en su popular labor para la pequeña pantalla como en su faceta menos conocida de empresaria. La colaboradora de Sálvame, que ahora también es presentadora de su propio talk show dentro del programa de tarde, ha sorprendido a todos este fin de semana tras protagonizar un inesperado encuentro. Se trata de su cara a cara con el Rubius, junto al que fotografiaba en actitud cariñosa y le dedicaba unas bonitas palabras. "Qué alegría poder conocerle", ha dicho la ex de Jesulín de Ubrique sobre la soleada imagen donde la vemos con el célebre youtuber, ambos bien abrigados por las bajas temperaturas. La curiosa y llamativa escena, que parece haber sido casual, se producía en el lugar donde éste reside desde hace poco más de un año y al que ella viajaba estos días: Andorra.

Una instantánea que no ha pasado desapercibida para algunas de sus compañeras de Mediaset, como es el caso de Anabel Pantoja o Laura Fa. "Ole", le ha dicho entre risas y aplausos la sobrina de la cantante. "¡Hala!", comentaba con sorpresa la periodista al ver la foto. Es en el Principado donde Belén se encuentra para promocionar su marca de productos alimenticios, Los sabores de la Esteban, algo que ha hecho dentro de un establecimiento donde también posaba con una sonrisa de oreja de oreja. Gazpacho, patatas fritas, salmorejo y crema de calabacín son las propuestas para degustar que la colaboradora televisiva ofrece en numerosos puntos de venta, lugares que ahora incluso parecen extenderse fuera del territorio nacional. El pasado octubre, Belén se mostraba muy satisfecha y agradecida con la aceptación que había tenido este lanzamiento que lleva su sello.

Durante el acto ante los medios de comunicación, donde anunciaba con muchas ganas en qué consistían los nuevos alimentos que podemos encontrar en la mayoría de los supermercados, la tertuliana de realities como Supervivientes y Gran Hermano VIP no disimulaba su orgullo y emoción por el óptimo resultado que estaban obteniendo. Además, aclaraba que no se trata solo de haber cedido su nombre, sino que detrás hay mucho trabajo y dedicación por su parte. "Quiero que quede muy claro que yo no soy imagen, sino la empresa", aseveraba de forma tajante. También deseaba que no se la viera como la Belén Esteban de Telecinco, algo que pedía con su espontaneidad habitual: "Aunque haya gente que diga: ¡qué rabia te tengo!, pero ¡pruébalos!", expresaba de forma muy gráfica para que los consumidores no dudaran a la hora de comprar sus productos.

