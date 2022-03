Belén Esteban abandona el plató tras un duro enfrentamiento con María Patiño

Belén Esteban no ha pasado uno de sus mejores días en Sálvame. La colaboradora ha terminado abandonado el plató explotando contra María Patiño tras verse desbordada por las críticas que estaba recibiendo al defender a su amiga Raquel Bollo. La tertuliana de Viva la viva está en el punto de mira porque, supuestamente, su pareja debe 20.000 euros a su casero, quien le reclama el pago del alquiler de la vivienda y de facturas de agua, luz, y gas. Así, tras las informaciones dadas sobre la madre de Alma Cortés, la 'princesa del pueblo' ha salido en su defensa y se ha enfrentado con la periodista, que le ha recriminado que no hubiera dicho nada antes. "Siempre vais igual. Llevo dos días callada y con Jorge Javier me peleé ayer. ¿Te he dicho o te he atacado a ti? ¡Pues qué estás diciendo del fango! Me callo porque estáis jugando con su trabajo", ha dicho gritando y entre lágrimas Belén a María, defendiendo además que Raquel no vende ropa usada y sucia en su negocio.

María le ha recriminado a Belén que haya estado en silencio varios días y no saliera en defensa de su amiga Raquel, a la cual se le estaba dañando su imagen diciendo que los vestidos que vende son de segunda mano y dudando de la limpieza de los mismos. Tras escuchar sus palabras, la también empresaria se ha ido entre lágrimas porque no entendía que su compañera le estuviera diciendo eso cuando es la primera que da la cara por la diseñadora de moda. "¡Que tú me digas eso! ¡Madre mía!", ha dicho indignada, a lo que la periodista ha contestado disculpándose.

"Me he equivocado. Sí, tengo la sensación de que eres una persona, como le pasa a Anabel [Pantoja], que defiende a sus amigos cuando cree que algo es verdad, pero me siento atacada porque parece que los demás tenemos la intención de hacerle daño a Raquel y no es así. Lo siento. Alabo tu actitud, pero yo no me siento mala persona", ha dicho María Patiño a Belén, que aceptaba el perdón pero explicaba que no ha querido hablar anteriormente porque las críticas que estaban haciendo en el programa estaban provocando que a su amiga se le estuvieran "cayendo trabajos". "Me siento mal", ha confesado la colaboradora, que se ha fundido en un abrazo con María tras la disputa.

Quien también ha salido en defensa de Raquel Bollo ha sido Anabel Pantoja, que no ha duda ni un segundo en hacer una videollamada al programa para dar su opinión sobre el asunto. "He conocido a todos los dependientes, han estado en sus horas y la persona que tenga derecho a reclamar que lo reclame y lo lleve a juicio, pero doy la cara por ella. Yo no voy a tirar a mi amiga nunca. Cuando se la ha visto en bazares chinos es por otro familiar. Raquel ha comprado en Italia en Marruecos y en París", ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja sobre su amiga y el género que vende en su tienda.

