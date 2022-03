El motivo por el que Belén Esteban ha estado casi un mes ausente de la televisión

Belén Esteban ha vuelto por fin a la televisión después de casi un mes de ausencia. La colaboradora ha explicado en su vuelta a Sálvame este jueves que primero faltó porque estaba en un viaje a Dubái por motivos de trabajo, pero cuando estaba de nuevo en España, con el paso de los días empezó a encontrarse mal y resultó que se había contagiado con el covid. "He tenido que ver y escuchar de todo", ha confesado la empresaria a sus compañeras María Patiño y Terelu Campos en su reaparición, cuando ha admitido también que aunque no ha llegado a ir al hospital, ha pasado mal la enfermedad. "Al tener mi problema de azúcar todo se complica un poquito más", ha contado.

- Belén Esteban aclara su futuro en televisión: 'Me queda muy poco tiempo'

VER GALERÍA

"Lo he pasado mal pero quiero decir que he sido una privilegiada porque con todo lo que hemos pasado en este país sería muy injusto que yo dijera que lo he pasado mal", ha compartido Belén Esteban, que ha señalado la importancia de las tres vacunas y, además, la de la gripe. "Lo he pasado en casa, pero he estado muchos días dando positivo. Lo podía contagiar muy fácilmente", ha explicado la colaboradora, después de una ausencia mediática que también se ha visto reflejada en sus redes sociales. Sin embargo, la creadora de Sabores de la Esteban ha dado las gracias a su médico de cabecera y al especialista que ha controlado su caso para que no lo pasara mal pese a tener una alta carga viral. Además, seguro que contaba con la ayuda y sabiduría de su marido, Miguel, que es sanitario.

- Paz Padilla abandona el plató por un duro enfrentamiento con Belén Esteban

Su vuelta coincide con la semana en la que se ha conocido que Mediaset ha rescindido su contrato con Paz Padilla, y una de las últimas veces que se vio a Belén en el plató fue precisamente durante la discusión que terminó con la abrupta salida de la presentadora. Pero la colaboradora ha querido aclarar que ella no ha tenido nada que ver y que no ha sido su culpa: "Yo no le deseo mal a nadie", ha asegurado.

VER GALERÍA

En enero, Belén confesaba que en los últimos tiempos había estado pensando en su futuro en televisión y consideraba que le quedaba poco tiempo para seguir presente en pantalla. "A lo mejor es que no me entendéis, pero yo muchas veces estoy cansada. [...] Yo trabajo aquí y el sábado estoy aquí y el domingo es el único día que tengo libre. Entre semana si libro un día u otro, pero muy pocas veces días juntos. Ahora mi madre me necesita más", comentaba. Por eso, tras su prolongada ausencia en esta ocasión los fans de la personalidad televisiva pensaron que podría tratarse de su despedida televisiva. La colaboradora renovó recientemente su contrato con La fábrica de la tele, la productora en la que lleva doce años trabajando y donde asegura que se siente "muy valorada". "Tengo un trabajo que me gusta y estoy muy bien, y doy gracias a Dios porque estoy bien", compartía.

- Belén Esteban desvela cuánto dinero tiene en el banco

Además de su trabajo en televisión, Belén está centrada en su empresa de productos alimentarios que lanzó en la primavera del pasado año. Si bien empezó con un gazpacho y un salmorejo, la línea gastronómica ha ido ampliándose y es un orgullo para ella el trabajar con productos de la tierra y crearse un negocio de éxito. Además, su familia es todo para ella. Su hija vive fuera de España y en casa tiene a su marido, Miguel, con quien se casó en junio de 2019. También le preocupa su madre, que vive en Benidorm y de cuyo estado de salud está muy pendiente.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.