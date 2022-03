Belén Esteban, nueva invitada VIP de 'Secret Story'

Belén Esteban, que hace unos días que confesó el motivo por el que ha estado ausente de la televisión durante casi un mes, visitará Secret Story unos días siendo una de las invitadas VIP que conviven con los concursantes del reality con motivo de las diferentes pruebas semanales. La colaboradora de Sálvame volverá a la casa de Guadalix, donde estuvo varios meses hasta convertirse de ganadora de GH VIP, con muchas ganas de revolucionar a todos los participantes. "No voy a dar nombres ahora, pero sí que hay personas con las que quiero tener una conversación de lo que yo veo ahí realmente", ha dicho la 'princesa de pueblo' sobre sobre los tonteos que han surgido dentro del programa. La colaboradora ha confesado que está muy feliz con volver al que fuera su hogar y lo ilusionada que se siente de conocer a los participantes, pero además ha revelado que se va a llevar algo que todos los espectadores podrán reconocer: "Voy a llevarme mi pijama, que lo he tenido guardado todo este tiempo. Estoy muy contenta de entrar".

VER GALERÍA

Entrevistamos a Belén Esteban, tras la boda de Anabel: de su llamada a Kiko a la ausencia de Irene Rosales

Este domingo Belén regresará a la casa en la que convivió con Olvido Hormigos o Arés Teixidó llevándose es pijama morado de leopardo que se puso de moda en su edición y que la colaboradora de Mediaset ha confesado que ha guardado para la ocasión. Además, ha confesado a Carlos Sobera que ha estado estudiando mucho inglés para ayudar a los concursantes en la prueba semanal, bromeando con el presentador sobre su pronunciación.

Durante su estancia en el concurso, Belén tuvo que examinarse de inglés y demostrar su desparpajo en un idioma que no domina. "Yo me arriesgo", dijo la colaboradora cuando se enteró de su prueba semanal. Muy echada para delante, la 'princesa del pueblo' tenía que conseguir que a quien llamara repitiera su frase, a veces sin respuesta de las personas a las que llamaba. "Por favor, sea usted amable y repita lo que yo le digo. Es muy importante, no le cuesta nada", decía la colaboradora en español, intentando que le hicieran caso y enfrentándose a muchos que le colgaban. "Voy a hacer un esfuerzo aunque no tengo ni idea", expresó al súper. ¿Será cierto que ha aprendido en todo este tiempo?

VER GALERÍA

Belén Esteban desvela cuánto dinero tiene en el banco

Aunque todavía no se sabe cómo se les dará la prueba semanal, Belén Esteban regresa después de llevar más de un mes sin estar en el plató de Sálvame. Mucho se había especulado con las razones, pero ninguna era cierta. Por eso, la propia colaboradora ha desvelado que la verdadera causa que la ha mantenido apartada del programa las últimas semanas era que se había contagiado de coronavirus. "Me fui a ver cosas de mi empresa. Estuve en Dubái y cuando vine pasaron días y no me encontraba bien. He estado mala, cogí el covid", ha explicado.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.