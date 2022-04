Los amores (conocidos y secretos) de Julia Otero

Julia Otero es muy discreta con su vida privada. Tanto que algunos de sus romances siguen siendo un auténtico secreto para el gran público. Otros, en cambio, han trascendido. El hombre más importante para la periodista ha sido y es el médico Josep Martínez, padre de Candela, su única hija. Llevan juntos más de dos décadas, pero prefieren mantener su relación en un segundo plano, dejándose ver solo en contadas ocasiones, como la celebración del Premio Planeta o los Premios Ondas. A pesar de su discreción, cuando posan en la alfombra roja lo hacen de la mano, demostrando el amor que se profesan.

Josep Martínez, jefe de de Urgencias Domiciliarias en el Hospital de Barcelona y miembro del Consejo de Administración de la compañía de seguros médicos Assistència Sanitària, ha sido un pilar fundamental para la periodista durante su enfermedad. También ha sido clave en su tratamiento contra el cáncer el cariño de su hija, que ha decidido seguir los pasos profesionales de su padre. Para la joven, de 25 años, su madre es, simplemente, "espectacular". "Es una persona muy cariñosa y tolerante. Un referente en cuanto a libertad, a feminismo...", dijo al recoger un premio en su nombre.

La comunicadora, que no puede estar más orgullosa de su familia, estuvo casada anteriormente con el periodista Ramon Pellicer, editor y presentador de los informativos del fin de semana de TV3. El matrimonio duró seis años, de 1987 a 1993, pero su separación fue cordial y el periodista es el padrino de Candela, tal y como confirmó Julia Otero en 2006 en una entrevista concedida a XLSemanal. "Tengo la gran suerte de llevarme bien con todos los hombres con los que he tenido algo que ver. Nunca me he sentido abandonada ni me han tratado mal", declaró. Además, en publicación desveló cómo conseguía que su vida privada siguiera siendo todo un misterio. "Siendo asquerosamente coherente y no haciendo ninguna concesión a la hora de divulgar absolutamente nada".

Con esa premisa se sentó a charlar con Jordi Évole, con quien recordó su pasado sentimental sin dar ningún nombre. La periodista, que el próximo 6 de mayo cumplirá 63 años, contó que sus parejas habían llevado su popularidad "como han podido". "Unos mejor que otros", puntualizó. "No es fácil porque todos han sido, de alguna forma, el señor Otero, ¿no? Y lo habrán llevado o mejor o peor, pero tengo buen recuerdo de los hombres importantes de mi vida, muy buen recuerdo. Creo que en general han estado a la altura y han sabido acompañarme a lo largo de mi vida profesional", señaló.

Julia aseguró que en su vida había habido pocos hombres importantes. "Tres o cuatro", respondió con una sonrisa, y confirmó que había tenido un romance con alguien más conocido que ella. "Sí", respondió con rotundidad. "Mi vida ha sido muy bien guardada. Cómo te gustaría saberlo, ¿eh?", le dijo a Jordi Évole. Pero para su sorpresa el presentador sabía de quien se trataba. "Lo sé, pero no lo voy a decir porque veo que no lo quieres decir y me parece muy bien que guardes tu vida privada", manifestó el comunicador. Entonces le mostró las iniciales del nombre en una tarjeta, sin mostrarlas a cámara, y la locutora al leerlas exclamó asombrada: "¡Ah, sí!".

