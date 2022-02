Misterio resuelto: Jordi Évole presenta a su doble y pide trabajo para él

Hace unas semanas, Jordi Évole nos dejó a todos sin palabras al promocionar la nueva temporada de su programa con un vídeo en el que salía muy diferente. "La pandemia le ha cambiado, necesita ponerse en forma", decía el mensaje con el que dejó a sus seguidores muy confundidos, ya que no sabían qué le había pasado. Pues bien, el misterio se ha resuelto y el popular periodista ha acudido a El Hormiguero para presentar a su doble: Paco Jiménez. "Hay gente que se conoce por Tinder, nosotros nos conocimos por TikTok, que es más moderno", dijo Jordi antes de explicar cómo se enteró de la existencia de Paco.

VER GALERÍA

"Mi amigo Fran me envía un día un vídeo en el que veo a un hombre que llegaba a su empresa y decía: '¡Estoy aquí con Jordi Évole!'. Y le ví y dije, ¡pero si se parece un montón!". Entonces hice un llamamiento en Twitter para ver si alguien me podía dar pistas, el equipo empezó a investigar... porque claro, no sabíamos en qué lugar de España podría vivir. Y cuando me dijeron que era de Viladecans, que está a cinco minutos de mi casa, empecé a sospechar de mi padre y de sus visitas a Viladecans", dijo provocando la risa de todos. "Yo creo que lo que tenías que hacernos hoy aquí no es una prueba de antígenos, sino una prueba de ADN", bromeó.

- Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en directo

Paco se ha hecho famoso de un día para otro, sin embargo, dijo que sus amigos llevan mucho tiempo haciendo bromas con su parecido con Évole. "Tengo un grupo de WhatsApp en el que no paran... es un tema candente pero son unos cachondos", dijo entre risas. Además, contó que nunca le han pedido fotos por la calle pero que una vez le pidieron un autógrafo.

VER GALERÍA

Desde que se conocieron, parece que han entablado una bonita amistad y, de hecho, el popular presentador confesó que está encantado "de que me haya pasado esto con Paco". Además, el hecho de que viva tan cerca de su casa les facilitó mucho el rodaje de la promo de Lo de Évole: "Grabamos en un gimnasio que hay muy cerca, vino Luis Enrique y este hombre se tomó una cerveza con el seleccionador nacional". Antes de despedir a su doble para continuar con la entrevista, Jordi quiso decir que Paco se ha quedado en el paro, por lo que "si a alguien le interesa un camionero, aquí tienen a Paco Jiménez". "El camionero Paco Évole", bromeó Pablo Motos.

- ¿Qué hay detrás de la cataplexia, la enfermedad que padece Jordi Évole?

Este domingo, 20 de febrero, Jordi Évole vuelve con su programa a LaSexta y lo han hecho de una manera diferente. "Le habéis pedido al público que vote para elegir al primer entrevistado", comentó el presentador de El Hormiguero. "Hemos sido fieles, hemos respetado lo que se ha dicho", dijo desvelando que el artista Morad ha resultado ganador. "A mí me apetecía mucho y me da mucha alegría cuando coges a un personaje que no es de los habituales y le llevas a la tele y ese programa funciona. Funcionar con un programa en el que tienes al Papa o a Miguel Bosé es relativamente fácil porque es un reclamo muy potente", reconoció. Además, Jordi quiso hacer hincapié en que: "Hay zonas de este país a las que no miramos, como que no existen, y no solo existen sino que son muy populares y tienen muchos seguimiento".

VER GALERÍA

Un nuevo susto

Jordi protagonizó un momento muy divertido cuando Pablo Motos desveló que había ido a Tu cara me suena para imitar a Lori Meyers. "Me lo pasé en grande, eso es un espectáculo", dijo el periodista, asegurando que no había tenido oportunidad de ver cómo había quedado su actuación. Ha sido, sin duda, todo un reto para él pero reconoció que estaba muy contento de haberse animado a participar. "A mí la entrevista con Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla cada minuto. Yo era un agonías y a veces sufría por cosas que no hay que sufrir, y decía que no a cosas como ésta", explicó.

VER GALERÍA

Todos los que estaban viendo El Hormiguero se quedaron sin palabras durante unos segundos al ver que Jordi volvió a sufrir un ataque de cataplexia en directo. "Espera, que le está dando", dijeron Trancas y Barrancas para intentar atenuar la tensión del momento. "Vale, tranquilo. ¿Estás bien?", le preguntó Motos acercándose a él para tranquilizarle. Pasados unos segundos, Jordi respondió, diciendo: "¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está!". Hay que recordar que no es la primera vez que le pasa en directo en televisión. Primero fue en enero de 2020, precisamente en El Hormiguero, y unos meses después volvió a suceder un preocupante episodio en su visita a El Intermedio, desplomándose sobre la mesa y dejando a Wyoming totalmente impactado sin saber muy bien cómo reaccionar.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.