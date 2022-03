Candela dedica unas emocionantes palabras a su madre, Julia Otero, que acaba de superar un cáncer

Julia Otero ha sido galardonada con una mención de honor en la XX edición de los Premios Nacionales de Comunicación que organiza la Generalitat de Catalunya. El organismo autonómico reconoce así "su larguísima y relevante trayectoria en el ámbito de la radio y también de la televisión". Asimismo, señala a la periodista como "un referente y modelo para todos los profesionales del sector y especialmente para las jóvenes periodistas". La locutora de Onda Cero, dirige y presenta su programa, de ámbito estatal, desde la Rambla de Barcelona, no estuvo presente en la gala, celebrada en el Palau de la Generalitat de la Ciudad Condal, pero envío un emotivo mensaje de audio y entre el público se encontraba su mejor escudera, su hija Candela.

VER GALERÍA

"La primera cosa que pensé cuando supe que recibiría la mención es que quizás se pensaban que me estaba muriendo, pero no. Esta vez no me va bien morirme, me he pedido una prórroga de al menos dos décadas, o tres o cuatro. La segunda cosa que pensé fue que me lo merezco. El cáncer ha hecho que se acabe la falsa modestia", dijo Julia Otero. La periodista, de 62 años, anunció recientemente que había superado la enfermedad, pese a quedarle secuelas como una neuropatía periférica en las manos y en los pies, "que hace que prácticamente no tenga sensibilidad, es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos".

VER GALERÍA

Candela, por su parte, tomó la palabra para elogiar a su madre durante el acto, presentado por Gemma Nierga y emitido en TV3. "Me hace mucha ilusión. Se lo merece", comenzó diciendo. "Han sido meses complicados, pero a ella le ha servido el premio como recordatorio de que todavía la están esperando en la comunicación", declaró con orgullo y enumeró todas las virtudes de la locutora. "Es una persona muy cariñosa y tolerante. Es un referente en cuanto a libertad, a feminismo... Es una madre espectacular".

- Julia Otero, una madre orgullosa de la labor de su hija contra el coronavirus

- Sus orígenes gallegos, su familia, sus aficiones... conoce el lado más personal de Julia Otero

Candela no ha seguido los pasos profesionales de su madre, sin embargo, "he adoptado otras cosas de ella y las he recanalizado". A la joven nunca le llamó la atención dedicarse al mundo de la comunicación "y ahora, visto en perspectiva, creo que es arriesgado entrar en el terreno profesional de los padres, cuando son estos padres".

VER GALERÍA

Julia Otero anunció a principios de año que tenía cáncer. "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona. No es fácil, pero ahí estamos. Voy a estar unos meses fuera de combate aunque mi oncólogo insiste que, entre quimio y quimio, me deje de tonterías y vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso pienso hacerlo en cuanto pueda, que espero sea en pocos días", contó en su programa radiofónico de Onda Cero. La periodista afrontó la enfermedad con el amor incondicional de su pareja, el doctor Josep Martínez, y su hija, Candela Otero Martínez (24), licenciada en Medicina. Afortunadamente, hace unos días daba la mejor de las noticias: "A estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.