Julia Otero detalla las secuelas que le ha dejado el cáncer

Julia Otero reapareció el pasado octubre con una de las mejores noticias que podía dar: está recuperada del cáncer que le fue diagnosticado en febrero. Pero a pesar de anunciar que está "más guerrera y viva" que nunca, lo cierto es que la periodista ha relatado las secuelas que le ha dejado la enfermedad tras haber recibido los diferentes tratamientos. "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, que id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos", ha dicho la comunicadora intentando ponerle humor a la situación en Catalunya Radio, añadiendo que aunque haya superado el cáncer todo el mundo sabe que "es una espada de Damocles" que dura cinco años como mínimo. "Soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena", ha continuado explicando. Además, Julia ha querido dejar claro que está muy bien y con muchas ganas de volver a la completa normalidad a partir de enero y si es posible sacando la cabeza antes de Navidad.

VER GALERÍA

Descubrimos el desconocido mundo de Julia Otero

Aunque con muchas ganas de volver a recuperar su vida tal y como era antes de la enfermedad, Julia Otero ha revelado que es consciente de que todo es muy reciente. "Todo está muy tierno, pero me encuentro con ganas, con fuerza. También es cierto que un año como este te cambia por dentro", ha reconocido, comentando también que hay cosas en las que no se había fijado y que ahora son importantes para ella y otras que le interesaban muchísimo y ahora lo hacen mucho menos. Entre algunas de estas, Julia ha confesado que entrevistar a políticos es una pérdida de tiempo enorme porque nunca responden lo que se les pregunta. "Lo que contestan sabes que es mentira la mayoría de las veces, y sin ruborizarse lo más mínimo", ha dicho la comunicadora.

Además, Julia Otero ha demostrado que continúa curándose en salud y ha vuelto a dar ejemplo a todos sus seguidores mostrando una fotografía de este miércoles 24 de noviembre poniéndose la tercera vacuna contra el coronavirus. "¡No hay dos sin tres! Cuando la Generalitat de Catalunya me llamó allí que me fui de buena mañana. Pedí permiso a la enfermera para la foto y fue encantadora", ha escrito junto a una instantánea en la que, vestida completamente de negro con mascarilla a juego, le pinchan el brazo.

VER GALERÍA

Ana Rosa Quintana envía un mensaje a Julia Otero tras saber que tiene cáncer: 'Seguro que lo va a superar'

A sus 62 años y con su característica sinceridad, Julia Otero se reincorporará próximamente a su trabajo después de un breve regreso hace algunas semanas. "Si las fuerzas lo permiten, yo les voy a acompañar esta semana. Pero que quede claro que es una vuelta provisional porque tengo una última tarea pendiente. Después de la física y la química, llega el momento del bisturí", expresó el pasado verano cuando acudió a la radio con motivo del arranque de la decimoquinta temporada del programa que la periodista capitanea en Onda Cero.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.