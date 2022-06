El mensaje de Elena Tablada para Chenoa a pocos días de la boda de la cantante

Loading the player...

Hay algo que Elena Tablada y Chenoa tienen en común en su pasado: sus respectivas historias de amor con David Bisbal. No obstante, y aunque sus nombres han quedado unidos en numerosos titulares desde hace años, ellas nunca habían coincidido... hasta hace poco. Recientemente acudieron al mism evento organizado por Anne Möller y el encuentro, tal y como reveló Elena a ¡HOLA!, fue muy natural. Ahora que se acerca el gran día de la boda de la artista con Miguel Sánchez Encinas, la diseñadora le ha dedicado unas bonitas palabras, dejando claro una vez más que entre ellas no hay ningún tipo de mala relación. Dale al play y no te lo pierdas.

-Chenoa y Elena Tablada se encuentran por primera vez y nos cuentan lo que han vivido