Todo lo que tienes que saber para presentarte al casting de OT, que arranca hoy

Lunes 3 de julio. Es una fecha que muchos de los que ahora calientan su voz no olvidarán fácilmente. Arrancan los castings de OT en Barcelona, concretamente en la Fira Barcelona Recinto de Montjuïc, en el Pabellón 7, a las 10 de la mañana. La primera de las citas que se prolongarán en diversas ciudades hasta el mes de septiembre y cuyo objetivo es encontrar a las 18 voces que formarán parte la nueva edición del talent que se emitirá en Amazon Prime. Los castings de esta edición prometen, como siempre ocurre, sorpresas que se podrán seguir en directo en el canal de Youtube del programa. ¿Tienes ganas de probar suerte en esta nueva edición? Te contamos todo lo que tienes que saber antes de presentarte a uno de estos castings.

¿Dónde y cuándo se celebran?

Las ciudades y fechas elegidas son las siguientes: Barcelona, 3 de julio en la Fira Barcelona Recinto de Montjuïc, en el Pabellón 7; Zaragoza, el 6 de julio en el Palacio de Congresos de Zaragoza; Santiago de Compostela, el 10 de julio en el Multiusos Fontes Do Sar; Bilbao, el 12 de julio en el Bilbao Arena Miribilla; Valencia, el 17 de julio en la Feria valencia, en el Foro Centro; Las Palmas de Gran Canaria, el 6 de septiembre, en el Auditorio Alfredo Kraus; Málaga, el 11 de septiembre; Sevilla, el 14 de septiembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla; y Madrid, el 19 de septiembre, en el Pabellón Satélite Madrid Arena en Casa de Campo.

Los requisitos para presentarse a esta criba son tener los 18 años cumplidos el día en que te presentes y presentar el DNI o un permiso de residencia que esté en regla.

¿Qué es el OT Cover?

Además de acudir presencialmente a alguno de los recintos habilitados, los aspirantes han tenido la oportunidad de hacerse con un hueco fijo en la lista mediante el OT Cover. Se trataba de subir un clip de 45 segundos cantando alguno de los temas a capella en las redes sociales junto al hastag #OTCover. Si el programa les contactaba, les daba el pase al casting más cercano a su domicilio por lo que se podrán saltar así las horas de espera que se prevén.

En las tres semanas en las que se ha habilitado este sistema (finalizó el 30 de junio) se han presentado más de 24.000 y 5.800 vídeos en Tik Tok e Instagram respectivamente (en 2018 se presentaron unos 15.000). De ellos se han seleccionado 323 aspirantes Después de tres años miles de personas se animan a probar suerte en este formato que tantas estrellas ha lanzado a la fama.

¿Cómo elegir la canción?

Este año como novedad la organización pone a disposición de los aspirantes una lista de 50 canciones que se puede consultar en Amazon Music, de la que tendrán que elegir la que interpretarán en la primera fase del concurso. Entre los temas que pueden escoger los aspirantes están Nochentera, de Vicco; Turnedo, de No Reply; Si tú no vuelves, de Mónica Naranjo; Believe, de Adam Lambert; Beyond The Sea, de Helen Shapiro, y Eso que tú me das, de Toni M. Mir, entre muchos otros. Diferentes ritmos, estilos e idiomas con los que los aspirantes se pondrán a prueba. En las siguientes fases, la elección es libre.

Las fases del casting: una criba en tres tiempos

En la primera parte, los concursantes cantarán uno de los temas escogidos a capella durante 20 segundos. En caso de que gusten a los jueces, pasarán a la siguiente fase después de recibir una de las ansiadas e icónicas pegatinas.

La segunda fase se desarrolla a puerta cerrada. Los candidatos tienen que preparar tres canciones (de elección libre) en las que podrán acompañarse de instrumentos o bases musicales que traerán grabadas en USB.

Los ganadores en cada ciudad formarán parte de la tercera y última fase del casting que tendrá como escenario Barcelona. Allí acudirán los elegidos en las nueve audiciones anteriores y se escogerá a los 18 que entrarán en la academia en la gala 0. La última fase de este casting se emitirá en dos programas especiales que se ofrecerán también a través de Amazon Prime.

Una vez que acabe el casting, ¿cómo arrancará la edición?

En la gala 0 quedará perfilada la generación de OT 2023, la primera que se emitirá a través de la plataforma Amazon Prime y que por tanto tendrá una difusión más internacional. En este sentido, tal y como Noemí Galera ha explicado en Vertele, los programas se orientarán más a las actuaciones y ya después, en un espacio posterior, se analizará todo lo ocurrido en la academia durante la semana. Se hablará así de la convivencia, los nervios y la tensión a los que se enfrentan los aspirantes a convertirse en el vencedor de este formato.

Tres años después de la última edición, que estuvo marcada por la pandemia de coronavirus, aquellos con ilusión por hacerse un hueco en la industria musical tienen una nueva oportunidad en el regreso de Operación Triunfo. El programa salta a una plataforma, pero sin perder aquellas emisiones que lo convirtieron en un imprescindible de la televisión: resúmenes diarios, programas semanales y un canal veinticuatro horas en el que los incondicionales podrán seguir las clases, ensayos y convivencia desde casa.