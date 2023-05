Estas son las claves del nuevo Operación Triunfo con Chenoa como presentadora

Vuelve Operación Triunfo. El popular talent show musical estará disponible en la plataforma Prime Vídeo a finales de este 2023. El formato ha incorporado algunas novedades en su dinámica para sorprender a los espectadores, pero también ha mantenido algunos de los elementos que le llevaron a alcanzar la fama. A continuación, hacemos un repaso de todos los detalles que sabemos de esta nueva edición.

Chenoa, de concursante a presentadora

Chenoa vuelve a la que fue su casa 22 años después. La cantante ejercerá de maestra de ceremonias tomando el relevo de Roberto Leal, que fue el presentador en las tres últimas ediciones. Una responsabilidad que afronta con gran entusiasmo e ilusión. "Es cerrar el círculo. No me lo pensé, es natural querer tanto un formato. Cuando podía siempre veía OT y he estado atenta. Es algo que me gusta a la hora de buscar el cariño por el arte", confesaba en la rueda de prensa de presentación.

Se mantienen a algunos de los 'profes' veteranos

Tinet Rubira ha comentado que parte del claustro de profesores está compuesto por rostros muy queridos y populares. De esta manera, Noemí Galera será la responsable de los castings y la directora de la Academia; Manu Guix será el director musical, Mamen Márquez la coach vocal que los ayudará a afinar y sacar a la luz todo su potencial y Vicky Gómez la coreógrafa. En el resto de asignaturas, entre las que se encuentran interpretación, cultura musical y educación física, no tienen maestros confirmados, pero el director de Gestmusic ha asegurado que son perfiles que van a "gustar y sorprender".

Dos especiales 'Gala 0'

Antes de que el concurso arranque de manera oficial, se emitirán dos programas 'Gala 0' con los 18 finalistas de los castings. Será su primera toma de contacto con la audiencia y también habrá eliminados, ya que cuatro de ellos tendrán que decir adiós a la experiencia.

Galas de 90 minutos, post gala y resumen diario y canal 24 horas

Las galas durarán un total de 90 minutos, puesto que Tinet Rubira ha explicado que quiere ir al 'grano' sin hacer el programa demasiado largo con florituras innecesarias. De la misma manera, al volver a la Academia habrá un post gala en la que los concursantes se podrán despedir del compañero eliminado.

Además, habrá un programa especial en el que se resumirá toda la información del día con comentaristas en directo (cuya identidad no ha sido revelada) que analizarán todo lo que sucede dentro de la casa e interectuarán con los usuarios de redes sociales. En este espacio también se emitirán imágenes exclusivas.

Para los más fans que no puedan esperar ni un solo segundo para conocer las novedades de sus candidatos favoritos también estará disponible el canal 24 horas en directo en YouTube.

Mismo proceso de expulsión y un nuevo escenario

No se cambiará absolutamente nada de la mecánica de expulsión, ya que Tinet Rubira lo considera "un proceso bastante democrático y justo". Para votar se seguirá usando una aplicación móvil gratuita. Sin embargo, este momento de tristeza y tensión se vivirá en un nuevo e innovador escenario. Por supuesto, no faltará la famosa 'pasarela' por la que cruzan todos los salvados. La Academia, hogar de los concursantes, también pasará por una importante reforma y renovación.

Castings abiertos

Todos aquellos que lo deseen pueden presentarse a los castings que tendrán lugar en distintos puntos de España. La primera fecha es el 3 de julio en Barcelona y la ruta continuará todo el verano por Zaragoza (6 de julio), Santiago de Compostela (10 de julio), Bilbao (12 de julio), Valencia (17 de julio), Las Palmas de Gran Canaria (6 de septiembre), Málaga (11 de septiembre) Sevilla (14 de Septiembre) y Madrid (19 de septiembre). En estos castings presenciales, que se podrán ver en YouTube, habrá un listado de singles a interpretar.

Para quienes no quieran esperar en las filas, podrán subir una cover a capella a sus perfiles públicos y ganarse un pase VIP. El único requisito para participar es ser mayor de edad.

