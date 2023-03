Chenoa y Natalia se pronuncian sobre la polémica de 'OT' por el famoso grupo de WhatsApp de los triunfitos

Aunque ya han pasado más de dos décadas desde que la primera edición de Operación Triunfo llegase a su fin, los exconcursantes siguen protagonizando multitud de titulares, tanto por sus logros profesionales como por su relación entre ellos. En este sentido, ha sido muy comentado el famoso grupo de WhatsApp que tienen los 'triunfitos', así como las entradas y salidas de sus miembros.

Tras 22 años, este grupo les mantenía en contacto y les servía para seguir al tanto de lo que ocurría en sus vidas. Después de que Manu Tenorio revelase que el chat había sido eliminado, su compañera Natalia ha querido aclarar este asunto y ha contado su verdad sobre este tema.

Durante un evento, este jueves 23 de marzo, la benjamina ha contestado a las preguntas de la prensa sobre el estado del grupo de los triunfitos. La intérprete de Vas a volverme loca ha querido ser muy clara y zanjar este tema: "Cuando se hizo ese grupo fue cuando se hizo todo el reencuentro, pero de eso ha pasado ya mucho tiempo". Ha confesado que, con el paso de los años las conversaciones "se han ido disolviendo y flojeando". Por último, ha revelado que nunca ha habido un grupo de todos los concursantes de la primera edición: "Nunca ha sido un grupo muy grande. Siempre entraban y salían. Nunca hemos estado ni 16 ni 14 ni 15".

Durante estos años hemos visto que Natalia tiene muy buena relación con algunas de sus compañeras como por ejemplo con Chenoa o Gisela y por ello ha desvelado que con algunas de ellas, sí que tiene un grupo: "Yo sí que es cierto que tengo un grupo con algunas de mis compañeras con las que más relaciones tengo, con las que más me junto y con las que más quedo". Eso sí, respecto a los demás ha confesado que también los considera sus amigos: "Somos amigos y yo los veo y los abrazo, los achucho y los quiero un montón".

Fue el pasado 17 de marzo cuando estalló este tema tras las declaraciones de Manu Tenorio que provocaron un tsunami entre sus compañeros de academia. El cantante contó durante una entrevista que el famoso grupo de WhatsApp de los triunfitos había sido eliminado: "Ya no hay chat de ningún tipo. Se ha eliminado y cada uno... yo qué sé, es curioso". El artista, con un tono serio, ha dejado bien claro que no existe una relación fluida entre ellos: "No sé, se ha enfriado bastante la cosa. La verdad, últimamente la gente está muy dispersa". Nuria Fergó también se ha pronunciado al respecto y, aunque ella ha preferido quitar hierro al asunto, ha quedado claro que, más que amigos, los exparticipantes de Operación Triunfo 1 son ahora compañeros.

Chenoa también se ha manifestado al respecto a pesar de haberse mostrado reacia al principio y no hacerle mucha gracia este tema. Durante la presentación de Tu cara me suena la cantante ha asegurado que ella hace ya muchos años que no pertenece a ningún grupo de OT: "Ah. Yo es que hace dos años o tres, hace mucho que no estoy", una afirmación con la que ha dado por finalizado esta nueva polémica.

