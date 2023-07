'Tu cara me suena': Miriam Rodríguez se impone en una final reñidísima con actuación sorpresa de Mar Flores

Tu cara me suena ha terminado la edición con una final apoteósica. Y lo ha hecho con todos sus concursantes compitiendo hasta el último momento. Miriam Rodríguez ha sido la gran afortunada de la noche. La cantante gallega se ha proclamado campeona de una de las temporadas más reñidas y de mayor talento en la historia del programa. De hecho, los votos del público han otorgado un podio histórico ocupado solo por mujeres: la propia Miriam en primera posición (35%), Andrea Guasch (34%) como segunda clasificada, y Merche (31%) en tercer lugar. En cuarta y quinta posición han quedado Jadel y Alfred García, respectivamente.

La gran final de Tu cara me suena ha destacado por todas las emociones que ha generado en una sola noche. Y es que, la ganadora del concurso ha eclipsado a todo el plató de Antena 3 al convertirse en Lady Gaga. Con una perfecta caracterización, Miriam se ha vuelto a sentar al piano para interpretar la canción Always remember us this way. Su voz y su puesta en escena han provocado las lágrimas en el jurado y ha puesto el broche final a su paso por la décima edición. Cabe destacar que en esta final, el ganador lo ha elegido el público desde el plató -como las galas normales de cada semana- y no la audiencia desde casa, como en otras ocasiones.

La final más reñida con Andrea Guasch en segunda posición

Andrea Guasch, segunda clasificada -ha salido la primera al escenario para romper el hielo de la gran final-, ha protagonizado una gran actuación imitando a Beyoncé con su End of time. Para Miriam Rodríguez, la actriz ha sido todo "un descubrimiento" y así se lo ha hecho saber al recoger el primer premio. Y es que, Andrea ha mantenido su alto nivel en todas las galas de esta décima edición. Completando el podio, Merche ha demostrado lo gran artista que es. En esta última noche imitaba a Natalia Jiménez con Creo en mí, dando toda una lección de talento.

Otro de los finalistas que también han dejado huella ha sido Alfred García. En esta ocasión se metía en el papel de Antony and The Johnsons con Hope there’s someone, canción con la que ha erizado la piel a todos los allí presentes. Por otro lado, la actuación más divertida de la noche la han protagonizado Susi Caramelo y Agustín Jiménez, como Omar Montes y Bad Gyal con Alocao. Además, a Josie le han permitido una de sus últimas fantasías y se ha vestido como María Antonieta, representando Vogue de Madonna.

Mar Flores, Vicco y Carlos Rivera en el plató

Una de las anécdotas más destacadas de la noche ha sido la reaparición de Mar Flores tras conocerse la condena de su hijo Carlo Costanzia. La modelo ha acompañado a Anne Igartiburu protagonizando una actuación para el recuerdo, ya que se han puesto en la piel de Al Bano y Romina con su conocido éxito Felicidad.

Además, por el plató también han pasado Gisela y Vicco, con su Nochentera. Al finalizar la actuación, Chenoa ha aprovechado y se ha fundido en un abrazo con su gran amiga de Frozen, a la que conoció en su paso por Operación Triunfo. Carlos Rivera ha sido otro de los artistas que se han subido al escenario de Tu cara me suena durante la gran final, quien además ha presenciado su imitación gracias al cuarto finalista, Jadel, que ha cantado Recuérdame del mexicano.