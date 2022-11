El gran cambio de Miriam Rodríguez, de OT 2017, que vuelve con nueva música ¡y nuevo 'look'!

Loading the player...

Miriam Rodríguez tenía tan solo 21 años cuando dio el salto a la fama participando en una de las ediciones más comentadas de Operación Triunfo, la de 2017. Con una larga y rubia melena ondulada que le hizo ganarse el sobrenombre de "La Leona" y un talento que no pasó desapercibido, la artista gallega logró llegar a la final. De la Leona a día de hoy queda su garra, su fuerza y la perseverancia que le hizo ganarse un tercer puesto en el talent show, además del cariño del público. En cuanto a su característico cabello, Miriam ha sorprendido con varios cambios de imagen en el último año. Primero dejó a sus fans boquiabiertos tiñiendo su pelo de un tono peachy. Luego llegaría el look trenzado y ahora ha acudido a la gala de Los40 Music Awards con una melena castaña con toques rosados. "Aguantaré así un tiempo porque el rubio, spoiler, me destroza el pelo", nos ha confesado. Miriam no solo llega con nuevo estilo, sino también con nueva música. Con su single Desde que estás tú recién estrenado, la nueva concursante de Tu cara me suena nos habla de la etapa que está viviendo. Dale al play y no te lo pierdas.

