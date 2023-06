Las lágrimas de Chenoa y Merche al recordar a Álex Casademunt en 'Tu cara me suena' Las cantantes se emocionaban al escuchar el tema 'Dos hombres y un destino', que interpretaron Agustín Jiménez y Raúl Pérez

La undécima gala de Tu cara me suena 10 ha vivido uno de los momentos más emotivos de la temporada. Y es que, durante las interpretaciones de este viernes, ha habido una canción que ha hecho llorar a Merche, una de las concursantes, y a Chenoa, integrante del jurado. Las dos cantantes se han visto sacudidas por el recuerdo de una persona que fue muy especial para ellas, y con el que tuvieron un vínculo muy estrecho: Àlex Casademunt, que fue expareja de la gaditana y amigo de la argentina.

Agustín Jiménez y Raúl Pérez tenían la misión de imitar la versión que hizo David Bustamante junto a Sergio Dalma, Dos hombres y un destino, y que el cántabro también cantó con Àlex Casademunt en la primera edición de Operación Triunfo. Un tema que ha sacado a relucir muchos sentimientos.

Al finalizar la interpretación, Merche no ha podido evitar emocionarse por los recuerdos que le traía: "Todos estamos de acuerdo que Sergio Dalma es uno de los cantantes más grandes que ha dado este país, pero esto es Àlex Casademunt", decía la gaditana rompiéndose. Para ella, el joven ha significado mucho en su vida, puesto que había sido su pareja hasta 2007. Cabe recordar que el de Mataró falleció en 2021 en un trágico accidente de tráfico a los 39 años de edad.

"Al principio de nosotros de empezar a ser novios, que después duró cinco años, inevitablemente...", empezaba diciendo una Merche emocionada sobre el tema que acababa de escuchar. A lo que Manel Fuentes rememoraba que "decían que hablaba de ti esta canción". "Sí, me lo preguntaban mucho. Yo le decía, '¡chiquillo!'", le respondía la gaditana a esa referencia. Antes de terminar de hablar, le dedicaba un "te quiero" alzando la mirada al cielo: "En fin, ¡qué te quiero Álex Casademunt, te queremos!", concluía Merche.

Por su parte, Chenoa tampoco ha podido contener la emoción y reconocía que, al principio de la canción, las dos se habían mirado y se habían echado a llorar. La argentina coincidió con él en la primera edición de Operación Triunfo.

Miriam Rodríguez arrasa con su imitación

Además de lágrimas, en la undécima gala de Tu cara me suena 10 también ha habido risas y buenos momentos, sobre todo con la victoria de Miriam Rodríguez, que ha vuelto a arrasar con pleno de doces al hacer una interpretación perfecta de India Martínez con La Gitana. En segundo lugar se ha situado Merche, con su I'm good (blue), de Bebe Rexha. Una imitación con la que ha dejado al público y al jurado sin palabras. La medalla de bronce ha ido a parar en Anne Igartiburu, que se ha metido en el papel de Nena, con la canción 99 Red Ballons.

El resto de concursantes, Andrea Guasch se subía al escenario de Tu cara me suena para imitar a la gran Carmen Sevilla y su tema Carmen de España. Por su parte, Susi Caramelo ha cantado al lado de Silvia Abril -porque le salió la casilla 'Trae un amigo'-, y juntas se han metido en la piel de Elton John y RuPaul con la canción Don’t go breaking my heart.

El ganador de la gala anterior, Alfred García, ha imitado a The Animals con House of the rising sun, y de nuevo ha vuelto a marcar la diferencia pero sin obtener la victoria. Mientras, Jadel ha cumplido otro sueño, replicar a Luis Fonsi con su tema Corazón en la maleta. Por último, Josie ha salido de su zona de confort y se ha transformado en Daddy Yankee, entonando una de sus canciones más populares, Limbo.