Manu Tenorio, más sincero que nunca sobre el abandono de su padre y la triste pérdida de Álex Casademunt

Hace más de veinte años del paso de Manu Tenorio por Operación triunfo. Desde entonces, el artista ha evolucionado de manera ascendente en su trayectoria musical, hasta convertirse en uno de los cantantes más reconocidos de la música española. Sin embargo, no todo ha sido fácil en la carrera del sevillano. Por ello, el intérprete de Tu piel se ha abierto en canal al recordar su salida del programa que le dio la fama -y las complicaciones de la vida de cantante-, el abandono de su padre y la repentina muerte de uno de sus compañeros de concurso, Álex Casademunt.

Manu Tenorio ha hecho balance de su trayectoria profesional, sobre todo de sus inicios, destacando lo positivo de Operación triunfo cuando salió de la Academia: "Lo que más me gustó fue el 'feedback' que generó en la gente. La vivió como una etapa preciosa de su vida, y se sintió muy identificada con todos los compañeros de aquella edición", confesaba en Déjate querer con Toñi Moreno. Aunque también el concurso tuvo su parte negativa, llevando al artista al límite de sus posibilidades: "En la carrera de cualquier artista las cosas se van sucediendo de forma paulatina, pero ese desbordamiento de popularidad me causó un shock psicológico muy fuerte. Es algo que he descubierto con el tiempo. Esa popularidad me dio mucho miedo, es que nos conocían hasta en México", explicaba, recordando las palabras que dijo Rosa López en su día: "En aquella época creías que todo el mundo quería de ti un trozo", referenciaba Manu, confirmando que había tenido un pequeño affaire con Nuria Fergó.

Más allá de Operación triunfo, Manu Tenorio ha querido desahogarse acerca de los altos y los bajos que ha sufrido durante sus años como músico y de lo importante que fue su actual mujer, Silvia Casas, para remontar en su profesión: "Ahora, vivo de mi profesión muy holgadamente, pero he vivido en mi carrera situaciones inexplicables, de verme sin nada y solo. Pero yo soy un tío muy terco y cabezón, y juntos (con su mujer) empezamos la casa desde los cimientos, gracias a que la tengo a ella. Ahora tengo mi propia oficina y más de 30 conciertos este año. Pero con mucho esfuerzo, trabajo y constancia", se sinceraba el artista. "Esta profesión es muy bonita cuando te van la cosas bien, pero te desgasta mucho emocionalmente. Lo que pasa que es tanta pasión que esta profesión tira de ti y encuentras que tienes que dedicarte a esto", explicaba.

En cuanto a su vida personal, el sevillano de 47 años ha querido hablar sobre uno de los momentos más duros, el abandono de su padre, pero a la vez el más bonito con el regalo a su madre: "Se desmarcó del partido y nos dejó a mi madre, a mi hermana y a mí solos. Nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos. Le compré una casa a mi madre cuando gané mi primer dinero importante y es una de las cosas más bonitas que me dio esta profesión. La oportunidad de brindarle a mi madre algo que le habían arrebatado, su sueño de tener su casa y su hogar". A día de hoy, Manu Tenorio tiene muy claro que perdonaría a su padre y así lo ha hecho saber: "Cuando una persona aprende a personar es madurar como persona y crecer como ser humano. Le perdonaría, pero me costaría mucho trabajo. Esas cosas no han sido agradables, pero son necesarias para llegar hasta aquí".

La muerte de Álex Casademunt

Uno de los momentos que han marcado la vida de Manu Tenorio fue el fallecimiento de Álex Casademunt. "A mí me pegó una sacudida enorme este tema, como a todos los compañeros. Me acuerdo de que a las siete de la mañana tenía muchos mensajes en el teléfono", recordaba el artista sevillano. "Fue una sacudida que me recorrió todo el cuerpo al ver tantos mensajes, te dabas cuenta de que algo estaba pasando. Tenía mensajes de Alejandro Parreño, de David Bisbal...", señalaba, añadiendo que la muerte del que fuera su compañero y amigo les había dejado muy "descolocados" a todos: "Era un tío extraordinario, con una personalidad arrolladora, el más polifacético de todos, y, para mi gusto, el más talentoso de todos. Se ha ido antes de tiempo, tenía muchísimo que ofrecer", se sinceraba.