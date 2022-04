Manu Tenorio lanza su nuevo disco con el apoyo de su mujer y rodeado de amigos

Todos tenemos en la cabeza un colectivo de canciones que han sonado en nuestra casa toda la vida, que siempre vienen a nuestra memoria y que nos transportan a muchos lugares. Y ese ha sido el origen de La verdad el nuevo disco de Manu Tenorio. El sevillano está de doble enhorabuena ya que la salida de esta álbum tan especial fue este viernes 1 de abril, coincidiendo con el día de su 47 cumpleaños y, un trabajo con el que, además, celebra sus 20 años en el mundo de la música. Para la puesta de largo de su nuevo trabajo discográfico el artista sevillano ofreció un concierto este jueves en la madrileña sala Kapital de Madrid.

Manu se siente feliz por tener la oportunidad de lanzar su décimo álbum, un disco que recoge una escogida selección de canciones melódicas que forman parte de la historia de grandes artistas como Moncho, Julio Iglesias, Los panchos o Armando Manzanero, a los que siempre ha escuchado y a los que les rinde homenaje a través de este trabajo. Unos temas a los que les ha impreso el particular e inconfundible sello de su voz. "Estoy super contento. Tengo cerca de 30 conciertos por toda España, mi hijo está fabuloso, mi mujer no se ha cansado de mí todavía…", explicaba pletórico el artista sevillano.

Para el intérpete de Tu piel, cuyo videoclip protagonizó en 2002 junto a Elsa Pataki, La verdad es el mejor regalo de cumpeaños que podía recibir y que además viene acompañado por una gira la recibe con mucha ilusión: "Despues de todo lo que hemos pasado. No es solo por el trabajo en sí, sino por poder compartir el escenario con los músicos, por volver a ser lo que soy. Por disfrutar del tiempo con mi público y ver cómo la gente se emociona que eso no tiene parangón, no se puede comprar, o te emociona o no", manifestaba el cantabte sin poder borrar la sonrisa de su boca. Durante la gira suele viajar solo no con su familia porque "uno necesita estar en silencio, necesita de su soledad... pero en algunos conciertos también me acompañan".

El cantante de Encadenados se muestra muy agradecido con sus compañeros y con toda la gente que ha hecho posible que siga dedicándose a su pasión. y hace el siguiente balance sobre su carrera: "Tengo un disco maravilloso, tengo por delante esta gira.. aunque en mi vida también me he equivocado, como es natural porque todos nos equivoamos, pero la lectura es positiva, porque solo tengo motivos para dar las gracias", afirmaba. Ha cumplido muchos sueños en lo profesinal y en lo personal y sus deseos ahora son: "ver a mi hijo crecer, tener salud, seguir trabajando y que Dios me deje como estoy".

La primera edición de OT unió mucho a todos los participantes, que se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana, muy pronto, en el mes de junio uno de ellos vivirá un día muy especial. Chenoa pasará por el altar para dar el "Sí quiero" al doctor Miguel Sánchez Encinas, será para ella un día mágico en el que, al parecer, no estarán presentes todos sus compañeros."La verdad es que no estoy muy puesto. Con ella hace tiempo que no hablo. Sé que le va muy bien, yo me quedo con esa sensación y estoy feliz", decía al ser preguntado al respecto. Mantiene con ella una buena relación y aunque por el momento no ha recibido la invitación de boda, afirmaba que: "Me encantaría ir. Lo que realmente me encantaría es que se case cuando le dé la gana, que sea muy feliz y que coman perdices", decía el extriunfuto deseando lo mejor a su amiga en su nueva vida.

En su gran noche, Manu estuvo acompañado por su mujer Silvia Casas, con quien posó ante los medios de manera cómplice y muy cariñosa. La pareja se muestra tan enamorados como el primer día, pudimos verlos abrazados e incluso nos regalaron un beso. La pareja que contrajo matrimonio en octubre de 2008, tienen una bonita y sólida relación que se vio colmada con la llegada de Pedro, su único hijo., que vino al mundo en 2013. "Han sido dos años de edición, composición y mucho trabajo por la pandemia que lo retrasó todo, pero ahora ya ha llegado el día y hay que celebrarlo", afirmaba Silvia orgullosa del disco de su marido. Añadía además que "lo importante es ser buena persona y que todo el mundo te quiera", haciendo referencia a la cantidad de personas que quiesieron acompañar a Manu en la noche de su lanzamiento.

A la presentación del disco también acudieron numerosos rostros conocidos entre los que destacaron Elena Tablada, de 41 años, Paloma Segrelles, o Nuria Fergó, de 42 años, entre otros muchos amigos quisieron estar presentes para arropar a Manu. "Estoy muy contenta por él", dijo la que fuera su compañera de Operación Triunfo. "Manu es un compañero, amigo, gran artista… ¿qué te voy a decir yo de Manu que no sepáis? Que lo quiero muchísimo, que es un gran artista y que llevamos ya 20 años trabajando de la música, o sea que muy bien", añadió la artista malagueña, quien acaba de sacar un dueto junto al cantante sevillano titulado Te amaré, que ha hecho las delicia de sus fans después del éxito que ambos cosecharon con Quiéreme, hace 20 años.

