Tras el revuelo, Manu Tenorio explica cómo le han sentado sus declaraciones a Rosa López

Manu Tenorio se ha vuelto a pronunciar sobre la opinión que mostraba hace unos días acerca de la polémica entrevista que concedió Rosa López en el programa de Lo de Évole. Una conversación que ha dado que hablar por las duras confesiones que realizó la granadina acerca de lo que fue su carrera musical tras ganar Operación Triunfo. En este caso, el cantante sevillano no ha entrado en muchos detalles y simplemente ha querido aclarar cómo se encuentra actualmente su relación con su amiga Rosa, después de haber expresado lo que sentía hacia sus declaraciones.

Durante la presentación de una película, Manu Tenorio ha atendido a los medios de comunicación para resolver cualquier cuestión que les pudiera surgir. Así ha sido, nada más acercarse a los micrófonos de Gtres, la primera pregunta iba sobre la entrevista de Rosa López, en cómo se encontraba la relación con su amiga tras la opinión que había mostrado el cantante sevillano y si la de Granada se había puesto en contacto con él en algún momento: "No ha hecho falta, nosotros hablamos muchas veces y sí que tenemos un trato fantástico y, evidentemente, no ha habido ningún problema, faltaría más", aseguraba tranquilo Manu Tenorio. Además, él mismo ha negado que Rosa López se hubiera tomado a mal las duras palabras que él había vertido sobre su entrevista, contradiciendo algunas de sus declaraciones: "No, efectivamente claro que no. Faltaría más. Nosotros tenemos una relación que está a prueba de entrevistas y de declaraciones y, sobre todo, de manipulaciones", sentenciaba el cantante de forma tajante.

Cabe recordar que Manu Tenorio no estaba nada de acuerdo con algunas de las declaraciones de Rosa López durante su conversación con Jordi Évole. "Personalmente, a mí me fue muy bien y no lo puedo negar. La mayoría de nosotros veníamos de familias normales, de nivel medio, y yo tengo compañeros que salieron de allí con un pequeño patrimonio", comentaba en su día por su paso en Telemadrid. Además, el artista sevillano tenía otra visión muy diferente de algunas frases que dijo Rosa López: "Cada uno cuenta la película según le ha ido. Dos personas ven la misma película, a la misma hora, en la misma tarde, y uno te va a contar una versión y otro te va a contar otra. Es que la vida es así". Sin embargo, y según él, esto no ha sido motivo de enfado por parte de la que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión.

Rosa López y Manu Tenorio se conocieron en la primera edición de Operación Triunfo, concretamente en octubre de 2001, hace ya más de veinte años. Desde entonces, los dos artistas siempre se han respetado y han guardado una bonita relación de amistad. Es más, la última vez que el sevillano habló de su amiga granadina lo hizo para comentar que no le importaría "cantar en su boda", ya que la intérprete en más de una ocasión había comentado que le gustaría pasar por el altar con su chico en un futuro, algo que le había llenado de ilusión a Manu Tenorio.

