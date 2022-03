El novio de Rosa López la sorprende en televisión sin poder contener las lágrimas

La sensibilidad de Rosa López es bien conocida por sus seguidores que comprueban cómo en muchas ocasiones la intérprete se conmueve hasta las lágrimas. En este sentido parece haber encontrado la exconcursante de OT a su pareja perfecta pues su novio, Iñaki García, ha demostrado también que no tiene miedo a dejarse llevar por sus emociones si la ocasión lo requiere. Se ha podido comprobar así durante la participación de la artista en el programa Gente maravillosa, presentado por Toñi Moreno, donde Iñaki aparecía por sorpresa para declararse a su novia y entregarle el trofeo del programa (lo hizo de rodillas como si fuera una declaración de matrimonio).

Con la voz entrecortada, una mezcla de emoción y nervios pues es una persona muy discreta que no acostumbra a salir ante las cámaras, Iñaki detallaba esas pequeñas cosas que le han enamorado de la granadina. “Rosa es maravillosa. Tiene un corazón enorme, es cómo me mira, cómo me trata... Me aporta luz y me ha hecho ver el mundo con otro prisma, es el amor de mi vida", señalaba. "Me ha abierto un mundo que no conocía. Paz", explicó.

Un amor para toda la vida

Rosa correspondió a estas palabra repitiendo eso que tantas veces ha dicho ya: está muy enamorada de Iñaki. “Le quiero con locura y espero que sea para toda mi vida. Esto es amor de verdad, yo entendía el amor de otra manera. La mayor lotería es encontrar a tu compañero de vida, yo siempre lo he buscado. No hay hombre más bonito que mi Iñaki. Aunque esto se acabara, esto sería para toda mi vida" aseguró.

A sus cuarenta años el momento que atraviesa Rosa López es sin duda muy dulce. Personalmente ha encontrado una gran estabilidad junto a este policía del que no se ha separado desde que se cruzaran sus caminos hace ya un año. Él se convirtió en un gran apoyo tras la muerte de su compañero Álex Casademunt y la ha acompañado en cada uno de sus proyectos. Con veinte años de carrera musical a sus espaldas, sigue lanzando sus canciones como artista independiente.

