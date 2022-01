Rosa López, arropada por su novio Iñaki en su nuevo reto profesional

Rosa López ha acudido en Granada este jueves el acto de presentación de las campanadas en Trece Televisión, cadena que ha elegido la ciudad andaluza para transmitir a toda España el adiós al 2021 y dar la bienvenida al 2022. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha contado además con el apoyo de su pareja, Iñaki García, en este nuevo reto de su carrera en el que se tomará las uvas con el periodista Antonio Jiménez. "Yo voy a ser símbolo de lo que está pasando la sociedad en este momento. No sabéis la ilusión tan grande que me hace", ha relatado la cantante en el evento, explicando a todos que no se quitaba la mascarilla ni para hablar porque quería ser cauta y que todo saliera bien. "No he visto ni a mi madre", ha revelado la intérprete de Caradura, que anunció en ¡HOLA! en exclusiva el pasado junio su compromiso de vida junto a su novio

La artista, que ha confesado haber estado dos días llorando de la emoción, también ha querido expresar su deseo para el próximo año tras un 2021 muy ligado todavía a la pandemia. Rosa, que ha reconocido haber tenido miedo a la vacuna, ha expresado que aunque estemos en un año de esperanza del que vamos a salir mejores, lo que tiene que hacer todo el mundo es acudir a sus centros médicos para continuar con la vacunación y que haya menos mortalidad. "Si tengo tiempo durante las campanadas también lo diré, pero es lo que más quiero", ha relatado con su conocido desparpajo.

La cantante ya relató hace unos días en ¡HOLA! que está muy emocionada por la labor que tiene encomendada en Nochevieja . "Sé que han confiado en mí para conectar con la gente que hoy, más que nunca, necesita un mensaje de se puede, de alegría, de motivación", explicó la intérprete de Europe's living a celebration, añadiendo que fue la cadena quien le hizo la propuesta. Pero no solo eso, la artista ha comentado que lo primero que pensó cuando se lo dijeron fue en su familia porque no ven ese canal. "Cuando me lo propusieron primero pensé en mi madre, que ella siempre ve Canal Sur y me ha costado decirle que tiene que verme. Ella me va a ver y le va a costar la vida no verlas en el ese canal", aseguró sobre sus primeros pensamientos cuando aceptó este proyecto, todo "un escaparate para que toda España conozca la ciudad y repercuta en el turismo y la economía", tal y como ha dicho Pablo García, delegado de la Junta en Granada.

Apoyada por su novio en todo momento, Rosa ha mostrado lo unidos que están, y el asturiano no ha dudado ningún momento en hacer fotografías en el evento. Desde hace año y medio, se conocieron en agosto de 2019, la artista e Iñaki viven un bonito noviazgo que comenzó de una forma muy original e inesperada. La cantante encontró al hombre que conquistó su corazón mientras veía un concierto de Marta Sánchez y así, al lado de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quien escribe un nuevo capítulo de su vida, la que fuera representante de Eurovisión en 2002 mira hacia el futuro con ilusión.

