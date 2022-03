Rosa López, muy ilusionada al hablar de su relación, responde a si tiene planes de boda con su chico

Loading the player...

“No he conocido nunca a un hombre tan bueno, tan puro y tan honesto como él. Me aporta amor, amistad, respeto… Todas esas cosas que nuestros mayores nos han aconsejado. Por otra parte, cuando estoy a su lado, siento que Rosa López, la cantante, desaparece. Eso es lo que más me emociona”. Con estas preciosas palabras describía Rosa a su chico, Iñaki García, en febrero cuando presentó a su pareja en ¡HOLA!. Han pasado nueve meses desde entonces y él sigue siendo su mayor apoyo. Así lo ha confirmado la artista en su última aparición, asegurando que lo suyo es "para siempre". Pero ¿se plantean pasar por el altar? Dale al play y no te lo pierdas.

