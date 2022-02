Rosa López explica la curiosa forma con la que sus fans le ayudan a financiarse

Rosa López, primera ganadora de Operación Triunfo, ha confesado cómo está siendo su vida como artista independiente, sin una discográfica detrás que la ayude en la promoción y distribución de su música. Así, la que fuera representante de Eurovisión con su conocido Europe's living a celebration se ha sincerado sobre la curiosa forma con la que algunos de sus fans le ayudan en la financiación de su música. "Tenemos una comunidad de Facebook privada donde hay personas que pagan 4,99 euros. A mí realmente eso, parece que no, pero me ayuda muchísimo porque no hay trabajo, no hay conciertos y aunque lo hubiera eso sigue siendo una gran ayuda", ha expresado la cantante en una entrevista de Fórmula TV, añadiendo que además es una manera de estar más cerca del público, al que está muy agradecida porque ha hecho posible que tenga una "promoción tremenda". Pero no solo solo, la intérprete de Caradura ha pedido a las futuras ediciones del talent musical que enseñen a los concursantes qué es una empresa o una factura, para que tengan así menos problemas y mayores facilidades a la hora de desarrollar su carrera.

Además, Rosa ha relatado que está inmersa en un proyecto televisivo propio que está intentando vender y por el que ya ha tenido alguna reunión: "Quiero un programa de valores no un docureality para que me conozcan. Es un formato para ayudar a la gente", ha explicado en el citado medio, donde también ha asegurado que su gran sueño es abrir un negocio de carne vegetal. La artista además ha expresado que participará dentro de poco en un nuevo concurso de televisión pero que de momento no puede hablar sobre él porque lo tiene que anunciar la cadena. Inmersa en la promoción de su nuevo single, Si no te vuelvo a ver, la cantante ha confesado que ahora es su propio representante artístico y que toma todas las decisiones, aunque se deja aconsejar por su novio.

Enamorada de Iñaki García, su apoyo incondicional no solo en lo emocional sino en lo laboral también, la artista ha asegurado que juntos forman un gran equipo. Desde hace año y medio, se conocieron en agosto de 2019, la artista y su novio viven una bonita relación que comenzó de una forma muy original e inesperada (mientras veía un concierto de Marta Sánchez). La pareja ha puesto todo su amor en la nueva canción de Rosa, que sacará tema a tema su disco durante 2022 aunque ahora esté centrada en el single que ha compuesto Conchita, la cantante que también protagoniza el videoclip. Pero además, la que fuera ganadora de la tercera edición de ¡Mira quién baila! ha confesado que ha hecho un tema para cantar junto a David Bisbal, pero no le quiere "meter en un compromiso".

Sobre unos posibles planes de boda, Rosa desmintió en declaraciones anteriores que hubiera celebrado una ceremonia en secreto. De hecho, dejó claro que por ahora no se iba a casar. "Las imágenes en las que salía con el tocado era porque fui a un estreno de un desfile internacional de vestidos de novia y lo puse en mis perfiles sociales. Le he liado, pero estoy tan feliz que ni me acuerdo de eso", relató la cantante.

