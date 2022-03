Rosa López, de sus 'mentirijillas' para entrar en OT a los problemas económicos

Rosa López ha sido la protagonista de la nueva entrega de Lo de Évole. La cantante granaína, de 41 años, ha repasado junto a Jordi Évole su trayectoria profesional desde su explosión mediática en la primera edición de Operación Triunfo, pero también ha abordado otros pasajes de su vida menos brillantes, como la forma en que lidió con la fama, su falta de autoestima o los problemas con Hacienda. Dos décadas después de su triunfo en OT, la artista ha confesado que modificó algunos datos sobre su vida antes de entrar en la Academia, como su lugar de origen. Su madre pensó que sería mejor decir que era de un pueblo de Granada llamado Armilla, pero la realidad es que Rosa nació en la capital andaluza y ha vivido en el polígono de Almanjayar. "Soy poligonera", ha reconocido.

Tras esta sorprendente confesión, la cantante ha dado más detalles. Durante los casting, Rosa se trasladó con su familia a una casa que su padre tenía en Armilla, un pueblo que conocían bien, ya que allí compraban materiales de construcción para trabajar en la obra. Los padres de la artista tomaron esta decisión por miedo a que su lugar de residencia pudiera ser un motivo de exclusión en el programa. "Fue el sufrimiento de unos padres para que no trataran mal a sus hijos", ha añadido la cantante, que destaca que "no hay nada malo" porque siguen siendo "la misma familia queriendo luchar". Pero esta no fue la única "mentirijilla" de Rosa para entrar a Operación Triunfo. "También puse que tocaba el piano y que sabía hablar un segundo idioma, inglés".

Rosa López superó los casting y logró ganar el concurso, aunque ahora se pregunta si su victoria estuvo motivada por la pena. Con el dinero del premio, construyó una gran casa para ella, sus padres y sus hermanos en Monachil, "en las faldas de Sierra Nevada". Esta vivienda tenían un gran estudio de grabación, piscina y un gran terreno, pero tuvo que venderla cuando comenzaron sus problemas económicos. Rosa ha contado que puso en manos de su familia la gestión de su dinero. "Mi hermano sabía todo y mi padre estaba gestionándolo como podía. Teníamos un gestor al que un día le pregunté y por preguntar, que ninguno sabíamos nada, el mismo gestor me dijo que había un problema con Hacienda de que no había justificado 80 millones de pesetas", ha manifestado. Para solventar este problema, además de vender la casa familiar, la cantante vendió su propia casa y se compró un piso de 80 metros cuadrados sin terraza en Madrid. Jordi Évole ha calificado esta situación económica como una auténtica "quiebra", pero Rosa cree que "es una situación de no tener ni idea de la vida, de aprender y de explicarle a mi padre qué era".

La cantante fue un auténtico fenómeno de masas. Llegó incluso a representar a España en Eurovisión, quedando en un séptimo puesto. Sin embargo, de la noche a la mañana su música dejó de sonar en la radio. "Yo era una locura. Sonaba en radio, había todo tipo de merchandising con mi cara... Pero llevo desde 2004 sin sonar en la radio. Lo último que sonó fue Don´t Stop The Music. Era algo que no entendía", ha manifestado. Para la cantante "este es el mejor ejemplo de que las cosas se ganan" y "el día que suene en cualquier radio será como 'lo he conseguido'. Será una satisfacción para mí, para mis seguidores, para mi familia, para mi padre...".

La artista ha tenido sus momentos a lo largo de estos años, pero nunca ha pensado en tirar la toalla. "Me hubiera gustado sentir más empatía. Porque yo puedo empatizar con el camarero, con cualquier trabajador. Pero, ¿por qué nadie empatiza conmigo? Todo el mundo quiere llevarse tajada de mí. Pero es imposible que tire la toalla porque no soy feliz si no me dedico a esto", ha declarado. En estos momentos, Rosa es una artista completamente independiente. No tiene una discográfica detrás y su caché actual oscila entre los 9.000 y 14.000 euros.

