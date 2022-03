La contundente respuesta de Manu Tenorio a Rosa López sobre sus problemas tras 'OT'

Hace unos días que Rosa López confesó sus 'mentirijillas' para entrar en Operación Triunfo y los problemas económicos por los que pasó tras el concurso, unas palabras a las que ha reaccionado Manu Tenorio, su compañero de edición. El cantante, que ha relatado que sabía que le iban a preguntar sobre el tema y que quería responder de la manera más "políticamente correcta" porque llevaba horas pensando en qué decir, ha asegurado que "cada uno cuenta la película según le ha ido". Sobre lo mal que lo ha pasado la intérprete de Caradura con Hacienda, el artista ha sido muy claro y ha comentado que "su verdad es, por supuesto, completamente cierta, pero eso se hubiese evitado con un gestor en condiciones", añadiendo en Juntos, de Telemadrid, que a él le pilló con otra edad en cuanto al asesoramiento de sus finanzas. "A mí personalmente me fue muy bien y no puedo negarlo", ha expresado, comentando además que la situación de la mayoría de los triunfitos era que venían de familias "clase media". "Tengo compañeros que salieron de allí con un pequeño patrimonio", ha dicho el cantante.

Pero donde Manu, que ha sacado una nueva canción junto a Nuría Fergó, ha sido más critico con su compañera Rosa ha sido al hablar sobre lo que significó mantenerse después de participar en Operación Triunfo. La cantante aseguró que todo el mundo quería "sacar tajada" de ella y que tiene que seguir esforzándose y luchar cada día para tener otra oportunidad y volver a sonar en la radio, algo que su compañero no ha dudado en contestar: "Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista", ha dicho.

El cantante, que también se dio a conocer en el concurso de TVE, ha reconocido que le debe mucho al talent musical, ya que "si no hubiese participado en él, probablemente no tendría esta carrera". "Fue un punto extraordinario, fue esa alternativa y oportunidad que yo llevaba buscando tantos años", ha dicho en el programa de Aránzazu Santos, añadiendo que "antiguamente" había enviado numerosas maquetas y casetes con sus temas a las discográficas sin conseguir absolutamente nada. "Me había hartado", ha reconocido el intérprete de Te amaré sobre la situación a la que se enfrentaba antes de entrar en la academia.

Manu pasa por uno de sus mejores momentos personales y laborales. Además de presentar sus nuevas canciones el próximo 31 de marzo y haber formado una preciosa familia con su mujer, Silvia Casas, el artista muestra su positivismo demostrando a su fans que hay que "confiar en la vida". "Ha que tener fe y sencillamente tienes que lanzarte a ella con los brazos abiertos y que sea lo que Dios quiera. Porque la realidad es que muchas veces aunque invirtamos mucho esfuerzo, trabajo y talento, la vida es la que tiene la última palabra", ha asegurado en sus perfiles sociales.

