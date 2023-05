Así fue el 'reencuentro' de Amaia Romero y Alfred García en 'Tu cara me suena' Además, Merche triunfó en la piel de Mon Laferte y consiguió su segunda victoria de la temporada

Una vez más, la última gala de Tu cara me suena volvía a sorprender a todos. Y lo hacía dejando con la boca abierta a los espectadores, y también a uno de los propios concursantes, Alfred García, que ha tenido que 'reencontrarse' con su antigua compañera de OT 2017, y la cual se convirtió en su pareja por aquel entonces, Amaia Romero. Fue el pulsador de la semana pasada el que provocaba que se 'vieran' ficticiamente las caras de nuevo, de la mano de Anne Igartiburu que se ponía en la piel de la navarra con la canción Bienvenidos al show.

Para meterse en la piel de ella, Anne ha seguido los consejos de dos personas que la conocían bien: Jadel, que participó con ella en otro programa -y que este viernes imitaba a Camilo-, y el propio Alfred García, que concursó con ella en Operación Triunfo y fue su pareja después. El canario no dudaba en destacar las cualidades de la artista: "Amaia tiene esa dulzura y, a la vez, esa fuerza. Es una tía que desde que se pone en el escenario está muy segura de sí misma. Impacta enseguida, tiene un aura muy natural".

A estas palabras se sumaban las del catalán respondiendo, "parecido", que provocaba la reacción del presentador, Manel Fuentes: "Bueno, te lo dice Alfred, ni más ni menos". Ante la posible incomodidad, Anne Igartiburu quitaba hierro al asunto: "Todos los que estamos aquí la admiramos un montón. Es un temazo y ella tiene mucho talento. Para mí es difícil". A lo que Alfred le tranquilizaba asegurando, "lo tienes clavado".

La ganadora de la noche ha sido Merche, gracias a su interpretación de Mon Laferte, recreando en el escenario un número inolvidable y cautivando tanto al jurado como al público. Para la cantante gaditana esta ha sido su segunda victoria y su mejor actuación en lo que va de temporada.

Por otro lado, los espectadores han podido disfrutar de la visita de David Civera. El artista se ha visto reflejado en Alfred García, quien se ha convertido en él para cumplir un sueño cantando Bye, bye. El parecido de los dos ha dejado perplejos a los allí presentes. "Son iguales", decía Lolita Flores nada más verles salir al escenario.

Andrea Guash ha vuelto a sobresalir imitando a Mónica Naranjo y su canción, Las campanas del amor, un tema complicado que ha conseguido relizar con esfuerzo para llegar a los graves y a los agudos.

Miriam Rodríguez se ha metido en la piel de Meghan Traynor con Made you look. Mientras, el ganador de la octava gala, Josie, tenía muy difícil repetir victoria porque imitaba al Príncipe Gitano, Villano Antillano, entonando Tani. Por otro lado, Agustín Jiménez ha protagonizado su mejor actuación emulando a José Luis Perales, incluso se lo han reconocido desde el jurado. La guinda al pastel la ha puesto Susi Caramelo al convertirse en C. Tangana, con su Ingobernable.

Amaia y Alfred, del amor a la amistad

El amor entre Amaia Romero y Alfred García surgiría en el transcurso del programa de Operación Triunfo 2017. Tras su paso por el espacio, la pareja se convertía en una de las más queridas de España, llegando incluso a ir, muy enamorados, a Eurovisión en 2018 para interpretar Tu canción. Sin embargo, la relación tan solo duró un año después y, poco tiempo después del festival de música europeo, Amaia y Alfred terminaban. Hace casi cinco años de aquella ruptura y, a día de hoy, entre la navarra y el catalán tan solo queda una amistad, tal y como reconocía el propio Alfred en Socialité.