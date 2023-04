Andrea Guasch revela su desconocida amistad con Miley Cyrus en la tercera gala de 'Tu cara me suena'

Después de su gran éxito imitando a Chanel Terrero en el estreno de la décima temporada de Tu cara me suena, y de interpretar a Taylor Swift en la segunda gala, en la tercera, Andrea Guasch ha vuelto a sorprender al ponerse en la piel de Miley Cyrus. Vestida con un mono de vinilo y subida al techo de un coche, la actriz interpretó con maestría el tema Nothing breaks like a heart de la artista norteamericana y lo hizo en muy buena compañía. Andrea contó en el escenario con el apoyo de su marido, Rosco, que no dudó en apoyarla e interpretar al guitarrista de Miley Cyrus, Mark Ronson

Andrea Guasch y Rosco presentan su proyecto más personal: Hotel Flamingo

Pero, más allá de la brillante actuación de la pareja, que ha sido muy alabada por el jurado y que le ha otorgado a la actriz la quinta posición en la clasificación global, lo más curioso es que Andrea Guasch ha aprovechado su entrevista previa con Manel Fuentes para revelar que, en realidad, fue amiga de Miley Cyrus durante un tiempo. Según ha contado la actriz, ambas tenían una relación muy estrecha en la etapa en la que Andrea se convirtió en chica Disney, en sus comienzos en la industria musical. Una época en la que pudo coincidir con la norteamericana en diferentes eventos de la cadena.

Merche conmueve imitando a Juanita Reina y se alza con la victoria en la tercera gala de ‘Tu cara me suena’

"Vas a imitar a una amiga tuya, porque tengo entendido que tú has hablado varias veces con Miley Cyrus", dijo Manel Fuentes, a lo que Andrea Guasch matizó que eran compañeras, aunque es cierto que durante un tiempo mantuvieron bastante contacto. "Hubo una época que la que éramos muy amigas. Me llamaba a las tres de la mañana porque no entendíamos el cambio horario. Me contaba que le gustaba una persona...", ha contado la actriz. Unas palabras ante las cuales, tanto el presentador, como su compañero, Alfred García, no han podido evitar ocultar su sorpresa y curiosidad. "¿Hablabais de novios?", preguntó Manel Fuentes, mientras que Alfred dijo: "¡No te creo!".

La original boda rockera de Andrea Guasch y Rubén Tajuelo 'Rosco', con una maestra de ceremonias que no te imaginas

Aunque ambos han insistido en que contase más detalles de esta inesperada relación, Andrea Guasch ha comentado que ya no tiene contacto con la norteamericana, por lo que no ha podido pedirle consejo de cara a esta actuación: “Perdimos el contacto, pero habría estado bien”, ha dicho.

La mejor compañía

Para esta actuación, Andrea Guasch ha contado con la compañía de su marido, Rosco, con el que, además forma pareja en el ámbito musical, con el dueto Hotel Flamingo. Aunque la actriz era la protagonista, lo cierto es que su marido también ha acaparado parte de la atención, cuando Carlos Latre ha hecho mención a la habilidad de Rosco para las imitaciones. “Me sale bien Dani Martín, David Bisbal”, ha confesado el marido de Andrea Guasch. Rosco no ha dudado en atreverse a hacer un improvisado casting y ha imitado a Dani Martín con una canción de El Canto del Loco que ha dejado impresionado al jurado.