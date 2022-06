Andrea Guasch nos cuenta los detalles y comparte las fotos de su boda rockera: 'Fue un sueño hecho realidad'

¡Qué bonito es el amor! Andrea Guasch y Rubén Tajuelo 'Rosco' celebraron este fin de semana la que podría considerarse la boda más rockera de la temporada. La pareja celebró una fiesta por todo lo alto junto a sus familiares y amigos más cercanos en la que, como era de esperar, la gran protagonista fue la música, especialmente porque Andrea y Rubén se subieron al escenario con su grupo Hotel Flamingo. La flamante novia ha querido compartir con ¡HOLA! las fotos más bonitas de su enlace y, además, nos ha contado cómo lo vivió. Andrea, que llevó dos vestidos diseñados por ella misma, nos ha hablado de los momentos más emotivos de su boda, los regalos que dieron a sus invitados y si tienen pensando irse de luna de miel.

- Andrea, lo primero ¡enhorabuena por tu boda! ¿cómo definirías lo que vivisteis el sábado?

¡Muchísimas gracias! Lo definiría como un sueño hecho realidad. Mi festival de música preferido, compartido con mis mejores amigos y familia.

- ¿Salió todo como esperabas?

Todo salió perfecto. Como en todas las bodas, hubo mucho estrés los días previos y además lo que nosotros queríamos hacer no era solo una boda si no un festival de música, 'Hotel Flamingo Wedfest', y esto conlleva mucha más preparación. Por suerte, teníamos el apoyo de nuestros amigos que bajaron días antes para estar con nosotros y a la gente del Restaurante Galicia que hicieron que todo saliera perfecto. Lo que nos importaba era tener a nuestra gente cerca y que se divirtieran y así fue.

- ¿Por qué elegisteis la Playa del Pinet?

Todos los veranos pasamos allí una semanita para disfrutar de la playa de La Marina y de la comida increíble que hay en ese restaurante. Además la dueña del Galicia, Mery, es una muy buena amiga nuestra. Quedaba todo en familia.

- ¿Quiénes estuvieron con vosotros en este día tan especial?

Además de nuestra familia de sangre, estaba nuestra familia elegida. Tenemos la suerte de tener muchos amigos artistas, y eso hizo que el festival que queríamos organizar fuera mucho más fácil. Estuvieron todos dispuestos a cantar, bailar y demostrar lo talentosos que son.

- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que te viene a la mente?

El momento de la ceremonia, sin ninguna duda. Ya no solo por lo que significa, para empezar Angy fue la maestra de ceremonias y la verdad es que no podría haber sido nadie mejor; además, la ceremonia estuvo llena de música, entre los amigos que tocaron estuviero The Details (el grupo tributo a The Beatles de Rubén), Roko, Cristina Rubio...

- ¿Y el que más te sorprendió?

Justo al lado del resturante hay varias salinas y al terminar la ceremonia sobrevolaron por encima de nuestras cabezas cientos de flamencos que residen en ellas. Eso nos hizo especial ilusión, evidentemente, sabiendo que nuestro grupo de música se llama Hotel Flamingo.

- En la ceremonia tuvo un papel muy importante tu amiga Angy, ¿qué significó para ti?

Angy es una de nuestras mejores amigas desde hace muchos años ya, era de cajón que lo tenía que hacer ella. Talentosa, cariñosa y buena, lo tiene todo. Se lo preparó muy muy bien y supo controlar la emoción. La queremos con todo nuestro corazón.

- Rubén se ha convertido en tu mejor compañero de vida, ¿qué te aporta?

Sin duda, es el mejor compañero de vida. Siempre me apoya en absolutamente todo y yo a él, nos sumamos el uno al otro.

- Formáis un buen equipo en lo personal y también en lo profesional, ¿a veces no os termina pasando factura?

Para nada. Evidentemente como todas las parejas tenemos nuestras peleas, pero nos entendemos a la perfección. Yo creo que el grupo de música ha sido lo que más nos a enseñado. Hotel Flamingo es claramente nuestro bebé y hay que cuidarlo como tal. Nuestra pasión es la música y, poder compartirlo con el amor de tu vida, no tiene precio.

- ¿Cómo fueron vuestras alianzas?

Las diseñamos nosotros junto a nuestra amiga Belén Mozas (Morir de Amor), que supo plasmar todo lo que queríamos en un anillo.

- ¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida que pasara en la boda?

Como queríamos recrear un poco el Hotel Flamingo de Las Vegas, al finalizar el concierto abrimos las puertas de nuestro casino particular. Les dimos fichas a todos los invitados y se pusieron a jugar al Black Jack y a la ruleta.

- La música estuvo presente tanto en la ceremonia como en la fiesta posterior

Creo que lo más divertido de la boda fue el concierto. Cantamos primero varias canciones de Hotel Flamingo junto a Alex Riquelme y Alex Serra, que son los músicos que siempre nos acompañan, después subieron The Details cantando música de The Beatles a los que se unió también Angy para cantar Helter Skelter. También subieron Nerea Rodriguez, Roko, Vikxie...

- ¿Disteis algún regalo a vuestros invitados?

Le dimos unas chaquetas de Levi’s personalizadas a nuestros padres. Por delante ponía Hotel Flamingo y por detrás la fecha de la boda. También dimos a todos los invitados un llavero con una ficha de las que se utilizan en el casino en la que aparecía el logo de nuestro grupo.

- Fue, sin duda, una celebración del amor. ¿Te imaginabas que llegarías a casarte con Rubén cuando le viste por primera vez?

Cuando le vi por primera vez, no (ríe) pero nosotros a los seis meses ya nos habíamos casado en Las Vegas. De hecho, hay una canción de Hotel Flamingo que habla de aquella boda tan loca, donde nos casó Elvis Presley en los desiertos de Nevada. Se llama Boda en Las Vegas.

- ¿Cómo ha sido vuestra historia de amor?

Muy fácil y muy musical, hemos fluido con todo y eso es lo bonito.

- ¿Os vais a ir de luna de miel?

Ahora mismo tenemos el verano lleno de conciertos, además queremos aprovechar para componer un poquito más, pero una vez pase el verano, sí. Nos escaparemos a algún lugar paradisíaco donde podamos ver muchos animales marinos. Ese será nuestro gran viaje. Por el momento, nos vamos a Edimburgo unos días a ver a uno de nuestros grupos favoritos y que más nos ha inspirado: los Eagles.

- Para terminar, ¿qué planes tenéis ahora tanto a nivel personal como profesional?

De momento componer para Hotel Flamingo, también tenemos varios conciertos en verano que iremos anunciando en nuestras redes. Además hemos preparado un show acústico que hace homenaje a los grupos que surgieron en Los Ángeles, en Laurel Canyon y lo hemos llamado 'Laurel Birds'. A nivel interpretativo, volvemos a arrancar con la obra de teatro Ladies Football Club en agosto, una delicia de función dirigida por Sergio Peris Mencheta, dedicada al primer equipo de fútbol femenino de la historia.

Sus dos looks de novia

Andrea nos ha contado que tenía muy claro lo que quería transmitir con los diseños que iba a llevar en este día tan importante: "Quería ser yo misma ante todo, no quería sentirme disfrazada, por eso aposté por Yolancris, porque tiene esa esencia boho que tanto me gusta y me representa. Además con Yolanda tuve una conexión muy guay, entendió perfectamente lo que quería". La cantante y actriz completó su look con unos zapatos fucsias para darle un toque de color de Aloha. El segundo vestido también lo diseñó ella misma junto a su estilista Antoinella y Rita Miller que "lo hizo en un tiempo récord". "Quería ir cómoda y rockera, de ahí las lentejuelas y las plumas, con botas cowboy de It Shoes". El maquillaje y peinado de ambos looks tuvieron un papel "muy importante", y fueron obra de Pau Sellés y Sonia Cases. "Para el primero nos inspiramos un poco en hadas o elfas y para el segundo era todo glitter y rock 'n' roll", nos ha confesado.

Sobre el proceso de creación de estos dos diseños tan especiales, nos ha hablado también con su estilista. "Queríamos evocar este mundo de hadas, onírico, como de ninfa, y por eso pensamos también en las joyitas de Mumit. No queríamos nada estridente sino algo que acompañase el look. Hicimos varias combinaciones y quedaron muy finas", asegura Antoinella. Por su parte, Rubén "vistió un look a medida de La Condesa y botines básicos negros de Carlos Santos".