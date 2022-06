La boda estilo Las Vegas de la actriz Andrea Guasch y el músico Rubén Tajuelo 'Rosco'

Andrea Guasch y Rubén Tajuelo 'Rosco' se han dado el sí, quiero. La pareja contrajo matrimonio en una discreta ceremonia celebrada en una notaría con apenas dos testigos Yurie Lacruz y el músico Sergio J Rojas, tal y como ha compartido la actriz con sus seguidores. Los contrayentes, vestidos con un look de inspiración country, contaron además de los testigos con el apoyo moral de los actores Teresa Riott y Sergio Guzmán. En total cuatro personas fueron las que tuvieron el privilegio de asistir a tan importante acontecimiento para la pareja.

-Ana María Polvorosa, Andrea Guasch, Daniel Diges... la nueva generación del musical 'Hoy no me puedo levantar'

VER GALERÍA

Tal y como ha revelado Andrea, tanto ella como su marido quisieron rendir homenaje con sus atuendos al look de la boda en Las Vegas, -ella con shorts, botas y sombrero de cowboy y como complemento un ramo nupcial improvisado y customizado por dos de sus amigas del jarrón de la notaría donde contrajeron matrimonio,. y él con vaqueros, camisa beige y sombrero cowboy-. Como alianzas escogieron los mismos anillos de calavera con los que se comprometieron, una elección original y bastante acorde a sus gustos. Desde hace dos años y medio, la actriz y su chico forman un dueto con el nombre de Hotel Flamingo, cuya música tiene aires de The Beatles con toques de música country.

-Andrea Guasch, sobre el fallecimiento de su expareja, Álex Lequio: 'Fue un shock'

VER GALERÍA

Sin duda los novios no quisieron organizar una boda al uso, sino un enlace de lo más original y para celebrarlo eligieron leche merengada y las tradicionales napolitanas de chocolate de una de sus pastelerías favoritas. "Napolitanas de la Mallorquina como banquete", publicó la novia, que mostró a sus fans el momento de adquirir tan exquisito bocado. Juntos inmortalizaron tan feliz momento junto a sus cuatro amigos."Fortuna y gloria para ustedes", dice el músico y gran compañero de escenarios de Rosco, Sergio J Rojas. "Qué gusto de familia", señala su amiga Teresa al posar junto a los recién casados.

Andrea Guash y Rosco han puesto el broche de unión a su compromiso que se celebró el pasado mes de octubre. "He dicho que sí", revelaba la actriz y cantante en alusión a la respuesta que le había dado a Rosco tras la pedida de mano. "Fue un día muy especial. Hicimos público algo que sólo pasa una vez", señalaba la intérprete. "Gracias por ser la suerte de mi vida", le dedicó al músico, a quien conoció trabajando en el musical La Llamada, creado por Los Javis.

VER GALERÍA

Hace apenas una semana Andrea celebraba junto a un grupo de amigas su despedida de soltera. "Sigo recuperándome física y psicológicamente de lo que fue uno de los días más bonitos, emocionantes y bizarros de mi vida", contaba la intérprete a la que vistieron con un tutu rojo y para disfrutar de una jornada imparable y muchas horas de diversión. "Mis amigues del alma organizaron un día pensando en mi. Un día pensado para que me divirtiera, me emocionara, me emborrachara y también que me muriera de la vergüenza en algunos casos, como pasa en las buenas despedida de soltera. Aún y queriendo que la tierra me tragara en algunos momentos, no me soltaron jamás la mano y se ridiculizaron junto a mí para que sintiera que estábamos todxs a una", "porque eso es la amistad, hacer fuerte al otro, tener compasión y respeto. Gracias por estar en mi vida, os amo muy fuerte", confesaba emocionada.