Andrea Guasch y Rosco presentan su proyecto más personal: Hotel Flamingo

Una Boda en Las Vegas hecha canción e inspirada en hechos reales. Esa es tan solo una de las pinceladas que Andrea Guasch y Rubén Tajuelo, conocido como Rosco, muestran en Hotel Flamingo, nombre que han decidido dar a su consolidación como dueto para presentar su música, llena de personalidad y con aires de The Beatles con toques country. Se conocieron trabajando en el musical La Llamada, creado por Los Javis, pero su complicidad fue más allá de ser compañeros del escenario y pasaron a ser compañeros sentimentales. Ahora, como guinda del pastel, se embarcan en este proyecto musical conjunto que, en sus primeras semanas de vida. Con tres primeros sencillos en el mercado y un álbum en camino previsto para primavera, en HOLA.com hemos querido saber de primera mano los detalles de esta nueva aventura que ellos mismos introducen como nostálgica de los ochenta y noventa y en la que han contado con Víctor Elías en la producción.

VER GALERÍA

¿Cómo nace esta idea de embarcaros en formar un dueto?

Andrea Guasch: Nos conocimos en La Llamada. Yo llevo dos años y él siete. Desde el principio tuvimos una conexión muy fuerte, no solo en lo personal, también en lo musical. Comenzamos a hacer muchos conciertos, con covers de Rosco de su anterior disco y nos planteamos grabar alguna canción, pero los productores nos animaron a apostar por mucho más que solo tres canciones.

¿Por qué elegisteis el nombre de 'Hotel Flamingo'?

Rosco: Pues es un nombre que tiene que ver con la historia de nuestra boda en Las Vegas, que es real. Solo estamos casados en Nevada pero nuestra aventura por Estados Unidos nos marcó mucho.

Andrea Guasch: Y el hotel en el que nos quedábamos allí se llamaba "Flamingo".

¿Estamos entonces ante un proyecto muy autobiográfico?

R: Totalmente.

A.G: Sí, hablamos de muchas cosas nuestras, como lo que significa para nosotros Madrid.

R: Todos los lugares que mencionamos son sitios que han sido muy importantes en nuestra vida.

De los tres sencillos que habéis presentado, en Boda en Las Vegas canta más Rosco, en Lleva tu nombre Andrea y en Discos y Vinilos, ambos. ¿Cómo vais a organizar quién canta más en cada canción?

A.G: Todas las componemos los dos, pero vemos qué canción pega más para cada uno y queremos que cada una tenga un rollo distinto. Por ejemplo, él es más rockero.

R: Claro, en Lleva tu nombre ella se luce y luego yo tendré mis momentos, para que los conciertos sean originales. No queremos ser Pimpinela.

¿Qué ocasiones cercanas habrá de disfrutar de vuestros directos?

A.G: El próximo 18 de enero actuamos en la sala Independance de Madrid y estamos muy ilusionados. Las entradas están en la web de Eventibrite y esperamos que venga mucha gente.

VER GALERÍA

¿Tenéis pensado seguir trabajando en La Llamada?

Ambos: Sí (contestan rotundamente).

(A Andrea Guasch) De hecho, no es tu única experiencia en musicales porque ya estuviste en Hoy No Me Puedo Levantar, inspirado en las canciones de Mecano

A.G: Sí, estuve en la última temporada con Daniel Diges, Angy, Adrián Lastra… Con Angy ya he trabajado en dos musicales y ya éramos amigas de antes, cuando yo trabajaba con Disney.

¿Cómo ha sido la experiencia de grabar los videoclips?

A.G: ¡Grabamos las tres canciones y los tres vídeos el mismo día!

R: Y después tuvimos concierto. Pero fue muy bonito y estamos muy contentos con el resultado.

¿Alguna colaboración en mente? ¿Quizás Sofía Ellar, con la que también trabajáis bastante?

R: Queremos hacer algunas sesiones acústicas pero aún no tenemos nada confirmado, ni las personas exactas con quien las queremos. Queremos esperar a tener terminadas las canciones del disco. Con Sofía no sé si pasará, pero es una artista a la que yo admiro muchísimo.

Andrea Guasch se dio a conocer siendo tan solo una niña, como uno de los rostros más populares de Disney Channel España. Es cantante, bailarina y actriz con hitos en su currículum como haber protagonizado el musical Hoy No Me Puedo Levantar en el teatro Coliseum de Madrid con tan solo 22 años. Actualmente y desde hace dos años, interpreta el papel de María en La Llamada, en el Teatro Lara. Por su parte, Rosco lleva toda su vida dedicado a la música y siete años trabajando como guitarrista en el musical de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Se dejó ver en televisión en el programa La Voz, donde demostró que está hecho todo un "Beatle", tal y como demuestra en su banda The Details, tributo al grupo británico. Además, ha trabajado como músico con Sofía Ellar, Angy, Lucía Gil.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.