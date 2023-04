La gran noche de Andrea Guasch: gana de nuevo una gala de 'Tu cara me suena' tras un emocionante desempate con Josie

Andrea Guasch ha vuelto a demostrar todo su talento en el cuarto programa de Tu cara me suena. La actriz y cantante se ha alzado con la victoria gracias a su increíble imitación de Ángela Carrasco y el tema Quererte a ti -compuesto y producido por Camilo Sesto en su día-, en una gala en la que las votaciones han estado muy ajustadas. Con su segunda victoria -la primera fue en la gala inicial interpretando a Chanel-, Andrea ya se perfila como una de las concursantes favoritas de esta décima edición del talent show.

Para la actriz este ha sido uno de los retos más complicados en lo que lleva de programa, puesto que imitar a Ángela Carrasco requería una importante técnica vocal. De hecho, antes de actuar, la propia protagonista confesaba las dificultades que había tenido con la voz: "Cuando te pones a hacerlo, es muy agudo. Ella lo hace como si nada". Sin embargo, Andrea Guasch ha deslumbrado a todos con un increíble control a la hora de cantar, además de desprender fuerza y sensibilidad encima del escenario, algo que ha dejado muy sorprendidos a los miembros del jurado. "Esos altos y esos bajos... ¡Te has parecido tanto! Solo te ha faltado el acento dominicano", le alababa Lolita Flores al finalizar la actuación.

"Esta imitación es excepcional. Es tan difícil. Ese twang que tiene arriba, ese metálico en las notas altas... Técnicamente, lo que has hecho es dificilísimo. Es cuestión de técnica, de imitación pura", le destacaba Carlos Latre. A pesar de haber conquistado tanto al jurado como al público, Andrea Guasch ha reconocido que no creía que fuese a ser ella la ganadora de esta cuarta gala: "No me lo esperaba", decía. "Es una imitación muy distinta a mí y creo que eso es lo que valoraron", añadía, augurando un posible motivo de que le hubieran escogido a ella.

Las igualadísimas puntuaciones

Durante las valoraciones del jurado se producía un empate entre Andrea Guasch y Josie -gracias a su imitación de Video Killed The Radio Star de The Buggles- con 45 puntos, por lo que Àngel Llàcer, como presidente de los jueces, se ha inclinado a favor del estilista de Cristina Pedroche. Sin embargo, el público ha otorgado la máxima puntuación a la catalana, que se ha llevado la victoria por tan solo un punto. De esta forma, la actriz se sitúa en tercera posición (78) de la clasificación general, y ya le pisa los talones a Jadel y a Miriam Rodríguez, empatados a puntos (82) en primer y segundo lugar respectivamente.

Las dos 'Rosalías' y el problema de Anne Igartiburu

Más allá de la victoria de Andrea Guasch, en la gala también destacaron las actuaciones de las dos 'Rosalías': Miriam Rodríguez cantando Despechá -quien conseguía los 11 puntos del jurado-, y Susi Caramelo con la canción de Chicken teriyaki, -quien ha obtenido la recompensa de sus compañeros en las votaciones realizando una difícil coreografía-.

Por su parte, Anne Igartiburu, que se convertía en Kylie Minogue al ritmo de The Loco-Motion, avisaba antes de su actuación que tenía una afonía considerable que casi le deja fuera de la cuarta gala: "Yo sé que no ha sido mi mejor semana, porque estoy malita", resaltaba tras la imitación. Al final de la gala la presentadora quedaba última, por detrás de Agustín Jiménez, que se ponía en la piel de Charles Chaplin con Nonsense Song; Merche, que cantaba Never Gonna Give You Up, de Rick Astley; Susi Caramelo y Alfred García, que se metía en el papel de Marc Anthony con Vivir la vida.