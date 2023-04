Estos son los concursantes de 'Tu cara me suena' que ya despuntan tras las primeras galas

Aunque todavía es muy pronto para aventurarse sobre quién será el ganador o ganadora de la décima edición de Tu cara me suena, las puntuaciones del ranking no mienten. Todos los concursantes, que este viernes 14 se enfrentan a la tercera gala del formato de imitaciones, se han puesto ya en la piel de Chanel, Alaska, Concha Velasco o Guns N' Roses, entre otros, y las valoraciones del jurado (Lolita, Carlos Latre, Chenoa y Ángel Llacer) y del público del plató han provocado que Jadel, Miriam Rodríguez, Andrea Guash y Merche sean los cuatro grandes favoritos. De hecho, el que fuera ganador de El número 1 encabeza el listado con 46 puntos, la exconcursante de Operación Triunfo le sigue con 41, la actriz de La llamada está en tercera posición con 38 y la intérprete de Abre tu mente se encuentra en cuarto puesto con 34.

En el top 5 también se encuentra Alfred García, que tras sus imitaciones ha conseguido un total de 34 puntos. Al que fuera representante de Eurovisión le sigue Josie con 27, Anne Igartiburu con 26, Susi Caramelo con 20 y en última posición el humorista Agustín Jiménez, que tan tolo cuenta con 18 puntos, por lo que ha obtenido durante estas primeras galas las peores calificaciones tanto del jurado como del público. De hecho, durante su interpretación como Camarón de la Isla, Carlos Latre aseguró que el pulsador era muy caprichoso por darle al cómico un artista de ese calibre y además comentó que "cada minuto" que estaba actuando en plató les "está costando dinero".

Tras la insuperable actuación de Andrea Guash como Chanel durante la primera gala del programa (una interpretación que consiguió la máxima puntuación -los 12 del jurado y los 12 del público-, algo que no habá ocurrido nunca en una imitación al inicio del programa), los concursantes tenían el nivel muy alto para sorprender a los jueces y a la gente del plató, pero de nuevo hubo unanimidad con Jadel como Guns N' Roses en una noche rompedora y llena de sensualidad. Cambiando completamente de registro y muy alejado a su propio estilo, el cantante fue valiente para sacar su lado más heavy y provocador. De hecho, Chenoa seguró que estaba anonadada con sus movimientos y su voz desgarrada cantado Welcome to the jungle.

Para la tercera gala, Susi Caramelo se enfrentrá a 'Original y copia' con… ¡Ladilla Rusa!, Jadel se meterá en la piel de uno de los cantantes de moda, Manuel Turizo, y Miriam Rodríguez interpretará a Cher tras robarle la imitación a Annne Igartiburu, que finalmente deberá hacer una canción de Pet Shop Boys. Además, Agustín Jiménez se convertirá en Dj Bobo, Andrea Guash en Miley Cyrus, Josie en WRS, Alfred en The Killers y Merche en Juanita Reina.