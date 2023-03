Ganador de un 'talent' y ex de Ana Guerra: todo sobre Jadel que intenta repetir victoria en 'Tu cara me suena' Este artista canario tiene una gran experiencia en la música y en la televisión

Tu cara me suena ha arrancado su nueva edición con uno de los castings más variopintos y divertidos de todas sus temporadas. Además de Anne Igartiburu o Susi Caramelo, entre sus concursantes se encuentra Javier Luis Delgado, más conocido como Jadel. Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1987, el cantante estuvo a punto de entrar en la quinta edición y a principios de 2016 fue uno de los participantes de una gala especial en la que interpretó What Do You Mean? de Justin Bieber y en la que se eligió al primer competidor de la siguiente temporada (quedó segundo solo superado por Lorena Gómez). Reconocido por su paso por el El Número Uno, el artista salió vencedor del talent musical de Antena 3 arrebatando el triunfo a Roko, quien casualmente ganó la segunda edición del formato de imitaciones pocos meses después.

Tras su triunfo en el concurso musical de Antena 3, en el que también fue participante la ganadora de Operación Triunfo Amaia Romero, Jadel ha continuado trabajando en diferentes proyectos como compositor y cantante. El intérprete tinerfeño además ha participado en varios montajes musicales como Evita o Jesucristo Superstar y según su discográfica ha escrito temas, es arreglista y productor de artistas como David Bustamante, Rasel, Gemeliers, con quienes obtuvo el disco de platino, o Ana Guerra, la cantante con la que estuvo tres años saliendo.

Amante de los viajes, la gastronomía y los animales, tal y como muestra en sus perfiles sociales, en 2010 ganó el premio estrella Music Awards en Miami representando a España y poco después su canción Viven logró ser la mejor canción del verano y consiguió el disco de oro. Además, Jadel estuvo trabajando en un grupo tributo a Take That en Benidorm, fue nominado en los Neox Fan Awards con Dile que tú y en los premios Broadway World en 2015 como mejor actor. Pero no solo eso, en 2011 lanzó su primer disco al mercado y en 2021 fue concursante de Top Star de Telecinco, donde su voz fue valorada en 15.000 euros gracias a tener a Danna Paola como mentora. Su último tema, Suave, ha sido elegida canción oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife este año.

Muy celoso de su intimidad, Jadel ya ha pasado por el clonador de esta nueva temporada de Tu cara me suena poniéndose en la piel de Nathy Peluso y su interpretación de Vivir así es morir de amor. Y para demostrar todo lo que puede hacer, este viernes 31 de marzo se pondrá en la piel de Axl Rose de Guns N' Roses, ¿qué posición conseguirá en el ránking?