Anne Igartiburu nueva concursante de la décima edición de 'Tu Cara me suena' La presentadora se une al divertido 'talent show' de imitaciones junto al estilista Josie

La décima edición de Tu Cara me suena ya está calentando sus motores. Poco a poco se va viendo el cartel de concursantes y la cabeza de este es Anne Igartiburu. La veterana periodista del corazón ha sido la primera celebridad confirmada para asumir este reto y dar vida a algunas de las grandes estrellas de la interpretación. Sin embargo, no ha sido del todo fácil convencerla para embarcarse en esta divertida aventura, puesto que, según ha explicado Carmen Ferrerio, directora de entretenimiento de Atresmedia TV, tenía algunas reticencias por miedo al ridículo. "Ella tenía ganas desde el principio, pero tenía dudas porque es una persona perfeccionista, pero, finalmente, se ha llegado a un buen puerto". Cabe recordar que esta no es la primera incursión en el mundo de los concursos musicales, ya que también participó en Mask Singer, en el que dio vida a la simpática Monstruita.

Este nuevo proyecto supone un soplo de aire fresco a la carrera de Anne tras la suspensión del formato diario de Corazón en Televisión Española, aunque sigue siendo la encargada del boletín del fin de semana, que, por el momento, se mantiene. Un notorio cambio dentro de la parrilla televisiva del canal público que tiene el fin principal de atraer a nuevas audiencias y por el que el histórico programa de sobremesa en el que hacía un repaso a la actualidad social haya sido sustituido por Hablando Claro, un magacín con reportajes en directo desde distintos puntos de España dirigido por Marc Calderó y Lourdes Maldonado.

A sus 53 años, Anne se encuentra en un momento profesional lleno de novedades. Una agenda repleta de compromisos que sabe compaginar a la perfección con su vida personal en la que está volcada en su papel como madre de familia numerosa. Tras su separación en febrero de 2021 de Pablo Heras-Casado, sus 3 hijos: Noa, Carmen y Nicolás, el benjamín de la casa es el único que fue fruto de su matrimonio con el prestigioso director de orquesta, se han convertido en gran apoyo y en su motor vital para continuar adelante.

Pero, como es obvio, Anne Igartiburu no estará sola en el talent show si no que al casting también se ha sumado el estilista Josie, que actualmente colabora en Zapeando. Conociendo el gran sentido del humor y la forma de ser vivaz del experto en moda a buen seguro dejará momentos inolvidables y risas entre la audiencia. De la misma manera, y como viene siendo habitual temporada tras temporada, el jurado de excepción estará compuesto por Carlos Latre, Chenoa, Lolita y Ángel Llàcer, a los que en algunas ocasiones se les suma algún invitado especial, mientras que Manel Fuentes hará las veces de maestro de ceremonias.

Un reparto de excepción que es sinónimo de éxito. Así lo corroboran los datos de otros años, porque en su pasada edición, en la que Agoney se proclamó vencedor, logró ser el segundo programa más visto de la televisión, con una audiencia de 2,4 millones de personas.

