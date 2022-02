La vida de Anne Igartiburu un año después de su separación: más trabajo y el amor incondicional de sus hijos

Ha pasado algo más de un año desde que Anne Igartiburu comenzara una nueva vida, la que iniciaba entonces sin su marido Pablo Heras-Casado a su lado. Fue en febrero de 2021 cuando se conocía públicamente que la popular presentadora y el prestigioso director de orquesta habían decidido emprender caminos por separado, tras seis años como feliz pareja y un hijo en común. Pese ello, la comunicadora vasca siempre ha dejado claro la magnífica relación que mantiene con su ex por todo lo que han construido juntos. "Para mí es lo lógico y no entiendo otra forma. Además, lo siento así porque es amor, respeto, cariño y admiración", contaba a ¡HOLA! el pasado diciembre sobre el fuerte vínculo que les sigue uniendo aunque ya no estén juntos. A la hora de volver a enamorarse, Anne aseguraba que no se lo plantea de momento, pero "si surge, genial", nos decía.

La presentadora, sinónimo de éxito y elegancia, ha cumplido este fin de semana 53 años y lo celebraba rodeada por los que más quiere. "Nada comparable a las pequeñas cosas que hacen que tu vida tome sentido... gracias. Eskerrik asko familia y amigos por estar ahí y cuidarme con amor infinito", escribía emocionada. Su casa se llenaba de ramos flores y muchos regalos, los más adorables por parte de sus hijos Noa, Carmen y Nicolás. Madre de familia numerosa, su primogénita le entregaba un paquete envuelto con un gran lazo rojo y una tarjeta en la que había escrito "For mum" (para mamá). Por su parte, los pequeños la sorprendían con un cuadro y una original medusa multicolor con muchos corazones. No hay duda por tanto que Anne tiene en sus vástagos un apoyo fundamental en su día a día, llenándola de felicidad en cada comento que comparte con ellos.

En el terreno profesional, la presentadora de Elorrio (Vizcaya) está en un momento dulce puesto que no para de acumular proyectos y aumentar sus horas de trabajo. Su mítico programa Corazón ha retomado su emisión diaria con nuevo plató y el objetivo de revitalizar esta marca histórica de la pequeña pantalla. A partir de este jueves, Anne cumple además otro de sus deseos como es volver al horario de máxima audiencia, en Telemadrid con una apuesta que compaginará con su labor en La 1. La ganadora de un premio Ondas y dos Antenas de Oro se pondrá al frente de 10 momentos, donde repasará la vida de rostros como Fran Rivera, Maria Teresa Campos o Bertín Osborne, entre otros. Por si esto fuera poco, y tras dos décadas al frente de las campanadas, Anne tiene un canal online muy apreciado por sus seguidores llamado Mi latido de más, donde aborda todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y el autoconocimiento. Gran aficionada al deporte y convertida en una auténtica coach, trata la psicología y la inteligencia emocional en su charlas con expertos del sector.

