Modelo sostenible diseñado por Lorenzo Caprile Anne Igartiburu, espectacular con traje rojo de pantalón y joyas artesanales en las campanadas La presentadora vasca vuelve a ser una de las grandes protagonistas de la Nochevieja y su look no ha dejado indiferente a nadie

Cada 31 de diciembre desde 2005, Anne Igartiburu nos saluda desde la Puerta del Sol para despedir un año y dar la bienvenida al nuevo, en este caso el 2022. La presentadora vasca no ha faltado a su cita televisiva (que finalmente no ha podido ser junto a Ana Obregón debido al positivo en covid de la actriz) y ha vuelto a festejar la Nochevieja frente a los telespectadores. “Es todo un honor y una alegría poder estar esta noche junto a todos”, señalaba recientemente a ¡HOLA!. Como es habitual en ella, esta vez tampoco ha decepcionado a nadie con su look, un modelo de color rojo y precioso corpiño acompañado de joyas hechas a mano con el que ha vuelto a hacer historia. "Es un traje diseñado por Lorenzo Caprile. A última hora decidimos meter pantalón, y creo que es muy buena idea", contaba en directo la comunicadora vasca sobre su elección para esta cita tan especial.

Anne Igartiburu, estrella de las campanadas desde 2005

"Además, hemos aprovechado retales que ya se habían utilizado para hacer un guiño al consumo sostenible de la ropa... que es necesario hacerlo de cualquier cosa, pero sobre todo con el vestuario porque tú sabes lo importante que es cuidar el medio ambiente", le decía a su compañero Jacob Petrus, conductor del programa Aquí la Tierra y debutante en las uvas. "Este año me apetecía ponerme un pantalón, que ya veis que es muy bonito, con un capa... como hice la primera vez", recordaba Anne. "Estás espectacular e impresionante, tú sí que das la campanada hoy", le ha piropeado su partenaire.

Las palabras repletas de cariño de Anne Igartiburu y Jacob Petrus para Ana Obregón desde la Puerta del Sol

Fiel a su pasión por el color rojo

Si echamos un vistazo a cada presentadora que vemos cada 31 de diciembre asomarse por televisión para festejar la llegada de un año nuevo, vemos que cada una tiene un estilo muy definido. De hecho, Anne Igartiburu ha hecho del color rojo su seña de identidad. Y para inaugurar el 2022, también ha apostado por él, siguiendo así una tradición más que asentada, pues solo ha sido ‘infiel’ a esta tonalidad en dos ocasiones a lo largo de su historia como presentadora de las campanadas de RTVE: en 2005, cuando su look estuvo dominado por la combinación negro y nude; y en 2007, cuando vistió de dorado.

La consagración de Caprile

Otra de las tradiciones que Anne Igartiburu ha querido respetar es su confianza en Lorenzo Caprile para la elaboración de su traje. El diseñador lleva vistiéndola para esta gran noche desde 2009. Sin duda, para el madrileño ha sido el colofón para otro gran año en su carrera profesional tras sus éxitos televisivos como jurado de Maestros de la costura o por ser uno de los preferidos para fascinar sobre la alfombra roja. De hecho, él ha tenido mucho que ver en el nuevo estilo de Victoria de Marichalar, pues esta ha demostrado su pasión por su aguja para vestir de fiesta.

Joyas hechas a mano para las fiestas navideñas

Tal y como ya adelantó Anne, durante estas fechas navideñas y en esta Nochevieja, su imagen iba a estar acompañada por piezas de joyería artesanal de un sello que en 2021 le ha dado mucho apoyo. "Me doy cuenta en la de gente que me ha apoyado en el ámbito profesional y este año Lladró es una de ellas. Por eso la he elegido para que me acompañe estas fiestas, en el trabajo y en mi día a día, que ya lo hacía. Piezas únicas y hechas a mano, artesanas en porcelana. Con un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente y las personas. Son pequeñas obras de arte que vienen de manos dedicadas a la artesanía en una firma española de más de 60 años. Feliz y agradecida de que estéis conmigo”, comentó al comienzo del periodo navideño.

