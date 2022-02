Anne Igartiburu manda fuerzas a Pablo Heras-Casado tras dar positivo en covid

El pasado 27 de enero, el Teatro Real se vistió de gala para el estreno de Götterdämmerung (El ocaso de los dioses) a las órdenes de Pablo Heras-Casado. "Después de cuatro años de este viaje monumental y emocionante, presentamos nuestro capítulo final. Una inolvidable noche de apertura y dos grandes espectáculos más. Gracias al equipo más increíble y al público que llenó la casa por hacerlo posible", declaró después de la presentación. Sin embargo, sus planes se han visto afectados en el último momento. Después de estar preparándose durante tanto tiempo para que todo saliera perfecto, el director de orquesta granadino ha dado positivo en coronavirus.

VER GALERÍA

"Hoy no ha podido ser. Después de dos años el virus me ha llegado y hoy mismo he dado positivo. Echando de menos a mis maravillosos compañeros y todo el increíble equipo de Götterdämmerung (El ocaso de los dioses), les envío toda mi energía, en especial a Friedrich Suckel, mi asistente y compañero de viaje en esta tetralogía que dirige hoy la función. Espero estar muy pronto de vuelta y reencontrarme con todos ellos y con el fantástico público que cada noche llena el teatro. Fuerza y adelante", ha escrito en sus redes.

- Anne Igartiburu cuenta cómo es su relación con Pablo Heras-Casado tras su separación

El reconocido director de orquesta ha recibido muchos mensajes por parte de sus seguidores: "Cuídate y descansa", "¡Mucho ánimo y fuerza, Pablo!", "A tomárselo como un paréntesis para fortalecerse y salir mejor", "Qué sea lo más leve posible", "Te estamos esperando"... Quien también ha querido mostrarle todo su apoyo ha sido su ex, Anne Igartiburu, que le ha mandado fuerza con varios iconos. Aunque se separaron hace justo un año, han seguido manteniendo una excelente relación y este bonito gesto por parte de la presentadora de TVE no hace más que confirmarlo.

VER GALERÍA

Nueva etapa

Tras cinco años de matrimonio, Anne y Pablo decidieron tomar caminos separados. Ella es una de las presentadoras de televisión más populares y queridas de nuestro país; y él, uno de los directores de orquesta más prestigiosos y respetados. Se conocieron en 2014 y, según dicen, fue "amor a primera vista". El 30 de noviembre de 2015 se casaron en secreto en una ceremonia civil en Elorrio, el pueblo natal de Anne en Vizcaya, y, poco después, en junio de 2016, vino al mundo su hijo Nicolás. "Nos queremos muchísimo y estamos muy en contacto todos los días. Nos seguimos llevando de maravilla", nos dijo hace unos meses. Anne permaneció en la vivienda familiar, en el centro de Madrid, y Pablo se mudó a un piso próximo al Teatro Real, donde trabaja, pero suelen hablar frecuentemente y siguen haciendo planes juntos en familia junto a su hijo.

VER GALERÍA

- Anne Igartiburu estrena plató en el regreso de 'Corazón' a su franja de lunes a viernes

Precisamente fue el pequeño Nicolás el protagonista de la foto con la que Pablo Heras-Casado se despidió del 2021. "Último hermoso atardecer del año. Buscando el próximo amanecer, deseándoles a todos un maravilloso y compartido 2022. Muy feliz y luminoso año a todos", escribió junto a esta imagen tan entrañable en la que sale abrazado a su hijo, que ya tiene cinco años.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.