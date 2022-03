Manel Fuentes y el maravilloso gesto que ha tenido con un músico cuya familia está en Ucrania El presentador de 'Tu cara me suena' mostró su solidaridad e hizo un llamamiento por la paz durante el programa

Manel Fuentes es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión, pero si cabe destacar una de sus cualidades entre muchas es la empatía que tiene con todos los participantes y las estrellas de su programa Tu cara me suena. El día de la gran final del concurso y tras la actuación de Eva Soriano, el presentador barcelonés hizo una breve pausa para hablar de Danko, uno de los músicos que acompañaban a la artista durante su actuación. Él es de origen ucraniano y su familia aún sigue en el país sufriendo las consecuencias de la invasión de Rusia.

¡Que se pare la guerra!

"La verdad es que siempre agradecemos el trabajo de todo el atrezzo y toda la gente, y también de los músicos que nos acompañan semana tras semana", señaló Fuentes, alabando el trabajo de los profesionales que forman parte del concurso aunque no aparezcan delante de las cámaras. "Hoy, si me permitís, muy especialmente, a Danko, que lo tenemos en la batería", destacó el comunicador, señalando al músico en cuestión que actuó durante la imitación que hizo Eva Soriano de Shakira y la canción Ojos negros. "Él ya nació aquí, pero su madre es ucraniana y tanto ella como la familia de su madre está allí. Estamos con ellos y con el pueblo ucraniano", manifestó Fuentes, mientras el aludido se lo agradecía desde el escenario. "¡Que se pare la guerra!", ha sido el grito final del presentador, haciendo un llamamiento por la paz, en medio de una gran ovación y del clamor del público.

La solidaridad con Ucrania volvió a salir a relucir al final de Tu cara Me suena. Agoney, ganador de la edición con una imitación impecable de Dimash, interpretando el tema S.O.S. d'un terrien détresse., hizo mención a la asociación a la que enviaría su parte del premio. El artista canario decidió repartir el premio a cantidades iguales entre los cinco finalistas y que sus compañeros pudieran aportar su granito de arena a sus causas, ya que el dinero del premio no es para ellos, sino que va destinado a destinado a causas solidarias. "Me gustaría destinarlo al comité de emergencias que se ha creado ahora, con seis asociaciones que están en zonas de conflicto en Ucrania, pero también han estado en otras tantas", señaló María Pelae. "Todos somos refugiados y todos queremos paz". "Mi parte va para ACNUR. Actualmente están ayudando a refugiados, así que va para ellos y ojalá esto acabe de una vez", señaló el campeón en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania.

