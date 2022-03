Agoney se proclama vencedor de ‘Tu cara me suena’ y sorprende con su gesto tras la victoria

Agoney se ha proclamado ganador de la novena edición de Tu cara me suena. Con un 53% de los votos del público, el concursante ha quedado el primero en la clasificación, por encima de Nia Correia -con un 26%- y de la malagueña María Peláe con un 21% del apoyo de la audiencia. Mientras, Eva Soriano y Rasel han acabado en cuarto y quinto lugar respectivamente. Esta vez los espectadores han tenido clarísimo el vencedor y han decidido que fuera Agoney el que se hiciera con la victoria del talent show, ya que en esta ocasión el jurado habitual formado por Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre tenía voz, pero no voto. El cantante canario ha encandilado a los allí presentes con una imitación impecable de Dimash, interpretando el tema S.O.S. d'un terrien détresse. Además de dejar a todos con la boca abierta con la actuación, Agoney tuvo un gesto con el resto de finalistas, compartiendo su premio de 30.000 euros con sus compañeros. 6.000 euros a cada uno para que lo destinasen a la asociación que hubiesen elegido.

Todo apuntaba a que sería una final muy reñida. Agoney no lo tenía nada fácil, ya que tanto Nia Correia como María Peláe se postulaban también como favoritas a ganar del concurso. La artista canaria imitó a Whitney Houston cantando una canción muy conocida, I will always love you. Por su parte, la malagueña se metió en la piel de la gran Lola Flores. No obstante, y a pesar de las buenas interpretaciones que hubo, Agoney se llevó el premio a mejor imitador de la novena edición del concurso. "Has hecho historia en este programa y nos has ganado el corazón a todos", le aseguró el presentador Manel Fuentes tras conocerse el veredicto final, y después de que la pareja del joven canario -el bailarín Marc Montojo- apareciese para obsequiarle con el premio, un ramo de flores y fundirse en un romántico beso.

Pero el artista canario no solo ha arrasado en la final del concurso. Además de que la audiencia haya caído rendida ante sus imitaciones, Agoney también ha encandilado al jurado. Interpretaciones como Pitingo, el cantante The Weekend o Frankie Valli, Rauw Alejandro y su 'Todo de ti', Lady Gaga, Bruno Mars, Camilo Sesto, Bon Jovi, y, por supuesto, Mónica Naranjo -en su impactante transformación en la gala anterior a la final-, han hecho que el joven canario siempre haya estado posicionado entre los cinco mejores, por lo que desde el inicio de la final era un claro candidato a llevar el premio a mejor imitador. Pero ha sido en esta última interpretación, metiéndose en la piel de Dimash -con sus agudos y falsetes, unos tonos muy complicados de llegar-, la que le ha llevado a conquistar los corazones del jurado y la audiencia, la cual le ha elegido como ganador de la novena edición del talent show.

"Es imposible hacer lo que tu has hecho", le decía Carlos Latre, calificando de "brutal" la actuación de Agoney. No es la primera vez que el jurado habitual le dedicaba unas palabras tan emocionantes, ya que en el resto de galas también tuvieron que quitarse el sombrero en varias de sus imitaciones.

