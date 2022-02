El inesperado debut musical de Jordi Évole en una semifinal de 'Tu cara me suena' en la que arrasó Agoney

Jordi Évole ha triunfado, pero no por su faceta periodística, sino por su estreno musical junto a su banda Los niños Jesús. Ya lo desvelaba esta misma semana Pablo Motos durante la emisión de El Hormiguero, en el que había ido como invitado especial el periodista: "Me enteré y pedí las imágenes", dijo el presentador, a lo que Jordi contestó sorprendido y ruborizado que aún no se había visto en acción, pero que había disfrutado muchísimo. En la semifinal de la novena edición de Tu cara me suena, en la que ha arrasado Agoney con la máxima puntuación, el comunicador se transformaba en el vocalista de Lori Meyers para saltar al escenario, acompañado de su grupo, dejando a todos con la boca abierta.

Disfrutando como un niño y cumpliendo un sueño, el presentador de Lo de Évole se ha atrevido a interpretar el tema Emborracharme, actuando por primera vez frente al público, al igual que su banda. De hecho, minutos antes de subirse al escenario, Jordi Évole le confesaba a Manel Fuentes que nunca se hubiera imaginado estar en ese programa: "Pero reconozco que es un sueño, la música me da la vida". Con una buena caracterización, e imitando al cantante del grupo, el periodista ha sorprendido a los allí presentes con su actuación. El comunicador se ha dejado llevar por el ambiente del talent show musical y ha terminado dándolo todo sobre el escenario, encandilando al jurado y a todos los espectadores.

Antes de la emisión de la gala, Jordi Évole había asegurado en una entrevista previa que le encantaba cantar: "Me hace ilusión hacerlo. A mí me gustaba cantar. Lo hago desde pequeño", aseguraba. "Hace muchos años trabajé en este edificio y conozco casi a todos los miembros del equipo. He visto a muchos concursantes pasar por aquí y se trabaja muy duro. Yo vengo un día y ya, espero que sea el inicio de mi carrera musical", comentaba con humor el periodista. "Una cosa es el periodismo, el programa que tu haces, y otra cosa es de vez en cuando entretenerse y divertirse", decía, añadiendo que solo hoy por hoy no podría ser concursante porque no tiene "mucho tiempo", aunque le gustaría.

Además de esta sorprendente actuación, la segunda semifinal de esta novena edición se ha saldado con la contundente victoria de Agoney, que ha hecho pleno de doces tras interpretar a Mónica Naranjo con el tema El amor coloca. Según Manel Fuentes, nunca antes había sucedido que, el jurado y el público se pusiesen de acuerdo para darle el máximo de puntos a un concursante en el programa: "Ha sido la primera vez que tanto el jurado como el público le da un doce a un concursante", decía el presentador. Con Agoney como ganador de esta gala, el talent show musical ya tiene a sus cinco finalistas (María Peláe, Agoney, Rasel, Eva Soriano y Nia Correia), para batirse en duelo en la gran final y hacerse con el premio al mejor imitador.

